Kickboksta başarılı olanlar açıklandı

Federasyonun 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Spor Dalı Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri, 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu MHK ve Teknik Kurul Üyesi Ali Kale ve Türkiye Kickboks Federasyonu Müzikli Forum Teknik Kurul Üyesi Soner Yılmaz tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 17 antrenör ve 19 Hakem başarılı oldu.

Başarılı olan Antrenörler ve Hakemlerin isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;