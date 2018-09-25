banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99665
ALTIN
236.441
DOLAR
6.1275
STERLİN
8.0564
EURO
7.2090
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
TUTUKLANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ ERKEK...
Özersay’dan New York’ta Yoğun Mesai
ÖZERSAY’DAN NEW YORK’TA YOĞUN MESAİ
Sise dikkat
SİSE DİKKAT
Girne'deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı
Son Dakika
GİRNE'DEKİ SOYGUNLA İLGİLİ 3 KİŞİ...
banner282

Kickboksta başarılı olanlar açıklandı

Kickboksta başarılı olanlar açıklandı

25 Eylül 2018 Salı 10:08
Kickboksta başarılı olanlar açıklandı

Federasyonun 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Spor Dalı Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri, 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu MHK ve Teknik Kurul Üyesi Ali Kale ve Türkiye Kickboks Federasyonu Müzikli Forum Teknik Kurul Üyesi Soner Yılmaz tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 17 antrenör ve 19 Hakem başarılı oldu.

Başarılı olan Antrenörler ve Hakemlerin isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olguner ve Özboranlar Antalya’da
Olguner ve Özboranlar Antalya’da
Londrada sezon açıldı
Londrada sezon açıldı
Ayten Benli Rekorları alt üst etti
Ayten Benli Rekorları alt üst etti
Lefkoşa Open’da finale doğru
Lefkoşa Open’da finale doğru
Enduro tırmanma yarışı yapıldı
Enduro tırmanma yarışı yapıldı
Daireler yarı final için sahada
Daireler yarı final için sahada
Bankalarda çeyrek final zamanı
Bankalarda çeyrek final zamanı
Amca anısına oynadılar
Amca anısına oynadılar
Futbolda 1. haftanın programı
Futbolda 1. haftanın programı
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim