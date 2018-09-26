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Kickbokscular İskele’de yarıştı

Kickbokscular İskele’de yarıştı

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:47
Kickbokscular İskele’de yarıştı

Kickboksta Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Point Fighting ve Kick Light ve Müzikli Forum müsabakaları yapıldı

2018 Kickboks Ligi (4. Ayak) Müsabakaları, Cumartesi günü, İskele’de Caesar Resort Aktivite Alanı’nda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Point Fighting ve Kick Light ve Müzikli Forum olarak yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları, Dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

İzleyenler beğendi

Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği sporcusu Alkan Kuni, yaptığı gösteri ile seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Bu başarılı gösterisinden dolayı Alkan Kuni, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından kupa ile ödüllendirildi. Caesar Resort Genel Müdürü Hasan Kıraner’e ve İskele Belediyesi Meclis üyesi Sefa Kurukafa’ya Federasyona yaptıkları katkılardan dolayı Milletvekili Ersin Tatar ve Aytaç Çaluda tarafından plaket takdim edildi.

Plaketler verildi

Ülkemizde bulunan Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir’e katkılarından dolayı Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından plaket takdim edildi. Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ise Federasyon Başkanı Niyazi Demirel’e KKTC’deki başarılı çalışmalarından dolayı kılıç hediye etti.

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