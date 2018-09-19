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Kaymaklı’ya John Bello takviyesi

Kaymaklı’ya John Bello takviyesi

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:09
Kaymaklı’ya John Bello takviyesi

Küçük Kaymaklı’nın Binatlı’dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu John Bello dün KTFF’de attığı resmi imza Forest oldu.

K.Kaymaklı’nın Binatlı’dan kadrosuna kattığı ve bir süredir idmanlara ve hazırlık maçlarına çıkan John Bello dün KTFF’de attığı imza ile resmen forest oldu. K.Kaymaklı bu transfer ile 2.yabancı hakkını kullanmış oldu. K.Kaymaklı 3.yabancı transferi konusunda ise arayışlarını sürdürürken, bu oyuncunun ön libero mekiinde oynayan bir oyuncu olması için arayışlar sürüyor. Denediği oyunculardan beklenen verimi alamaması halinde, teknik patron Serhat Ertürk’ün T.Ocağı’nın eski oyuncusu James’e yönelebileceği öğrenildi.

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