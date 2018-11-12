Kaymaklı’dan ilk galibiyet

K-PET Süper Lig’in 8. Haftasında K.Kaymaklı konuk ettiği Gençler Birliği’ni son dakikada Ramadan’ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla K.Kaymaklı puanını 8 yaparken, Gençler Birliği ise 4 puanda kaldı.

38.DK: Hüseyin’in ters vuruşunda topla buluşan Kevin Assiga ceza sahası dışından kaleci Raif’i aşırtmak istedi ancak kaleci Raif topu korneye çelmeyi başardı.

46.DK: Osman sağ kanattan ceza sahasına girdi. Şutunu çıkardı ancak top üstten dışarı gitti.

62.DK: Hasan’ın ara pasında topla buluşan Kevin Assiga vuruşunu yaparken Keita son anda müdahale etti.

64.DK: Sol taraftan ceza sahasına giren Rifat’ın şutu top üstten dışarı gitti.

73.Dk: Ramadan ceza sahası üzerinden sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

90.DK: Asare ceza sahası üzerinde şık hareketler yaptı ve sol tarafdaki Ramadan Ağdaç’a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Top ağlarla kucaklaştı. 1-0

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Küçük Kaymaklı ligin 8. Haftasında ilk galibiyetini almış oldu.