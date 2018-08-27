Kaymaklı sezona hazırlanıyor

Yeni sezona yenilenen kadrosu ile hazırlanan K.Kaymaklı, Piabella Otel’deki kampı yoğun bir şekilde devam ediyor.

Teknik Patron Serhat Ertürk yönetiminde Piabella sahasında dün çift idman gerçekleştiren K.Kaymaklı’da tempo her geçen artıyor. Dünü kondisyon ağırlıklı idmanlarla geçiren K.Kaymaklı’da futbolcuların istekli ve arzulu çalışmaları teknik heyeti fazlası ile memnun ediyor. Dünkü idman sırasında John Bello’nun kampa katılması herkesi memnun ederken, şimdi gözler 3.yabancıya çevrildi. 3.yabancı transferi ile K.Kaymaklı transferi kapatacak.