Kartlar ağır bastı

K-Pet Süper Ligi’nde ilk üç haftada 6 futbolcu kırmızı kart görerek takımını sahada yalnız bıraktı.

Çetinkaya oyuncusu Faye Baptiste, Girne Halk Evi takımından Lowrence Ogbe ve Willian Hamadou, Cihangir takımından Doğan ve Salih Say, Yenicami’den de Keneth ilk üç hafta içinde kırmızı kart gören futbolcular oldu.

3 haftada 98 sarı kart

K-Pet Süper Ligi’nin ilk 3 haftasında oynanan karşılaşmalarda toplamda 98 sarı kart gösterildi.

İlk hafta 26 sarı kart gösterilirken ikinci haftada bu sayı 26 oldu. En fazla sarı kartın gösterildiği hafta ise geçtiğimiz hafta oynanan 3. Hafta oldu. Üçüncü haftada 38 sarı kart gösterildi.

En fazla kart DTB-Binatlı maçında

K-Pet Süper Ligi’nde ilk 3 haftada toplam 98 sarı kart çıkarken en fazla sarı kart ise Lig’in ikinci haftasında oynanan Doğan Türk Birliği Binatklı maçında çıktı.

Bu maçta toplam 9 sarı kart gösterilirken ilk 3 haftada en çok sarı kart çıkan karşılaşma oldu.

İlk hafta oynanan Küçük Kaymaklı – Cihangir karşılaşması ise 8 sarı kart ile en çok kartın gösterildiği ikinci maç oldu.