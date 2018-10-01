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Kartingde heyecan durulmuyor

Kartingde heyecan durulmuyor

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:27
Kartingde heyecan durulmuyor

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı geçtiğimiz akşam Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı Cemsa Sporting Center’de yapıldı. 9 Eylül tarihinde başlayan fakat yağmur sebebiyle yarıda kalan yarış kaldığı yerden devam ederken, 22 yarışmacı 4 sınıfta mücadele etti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda yapılan yarış yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinde gerçekleştirilirken Mini sınıfında Niyazi Özçınar ilk sırada yer alan isim oldu. Özçınar’ı Mustafa Efeefe ve Hasan Bedel takip etti. Junior sınıfında Mert Uzun birinci, Demir Emre ikinci ve Mete Saygın üçüncü oldu. Senior sınıfında İzzet Çınar yine ilk sırada yer alırken onu Közün Arpalıklı ve Göldem Paşa takip etti. Shifter sınıfında ise Coşkun Gürel ilk sırada yer alan isim oldu. Gürel’in ardından ikinci olan isim Serkan Bolkaner ve üçüncü olan isim Mustafa Birman oldu. Tüm sınıflarda yakın mücadeleler izleyenlere keyif verirken ödül töreni yarışın tamamlanmasını takiben pistte yapıldı.

Mini:

1.Niyazi Özçınar

2.Mustafa Efe Efe

3.Hasan Bedel

4.Hasan Fikri Macila

5.Janem Öncülay

6.Salih Hafız

7.Hasan Murat Aşık

8.İsmail Araz

9.Erin Bolkaner

Junior:

1.Mert Uzun

2.Demir Emre

3.Mete Saygın

4.Mehmet Salih Çelikden

Senior:

1.İzzet Çınar

2.Közün Arpalıklı

3.Gölgem Paşa

4.Janet Öncülay

Shifter:

1.Coşkun Gürel

2.Serkan Bolkaner

3.Mustafa Birman

4.Önder Palaz

5.Umut Araz

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