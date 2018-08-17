banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.651
DOLAR
6.0586
STERLİN
7.7194
EURO
6.9132
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Son Dakika
BAKANLAR KURULUNDA ALINAN SON KARARLAR
Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış
YANGINIDA TABANCA HIRSIZI ÇIKARMIŞ
Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak
BİRA HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Son Dakika
BAKANLAR KURULU KARARLARI AÇIKLANDI
banner282

Karting’de 3. kez yarışacaklar

Karting’de 3. kez yarışacaklar

17 Ağustos 2018 Cuma 18:57
Karting’de 3. kez yarışacaklar

2018 Kuzey Kıbrıs RokCup Karting Şampiyonası 3. yarışı 18 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşiyor.

Mini, Junior, Senior ve Shifter kategorilerinde düzenlenecek Karting Şampiyonası’nın 3. ayağı 18 Ağustos Cumartesi saat 17.00’de antrenmanlar ile başlayacak ve saat 18.00’de sıralama turları ile devam edecek.

1. Yarış ve Final olmak üzere 2 kez yarışacak olan kartingcilerin ilk yarışı saat 19.15’te, final yarışları ise 20.00 da başlayacak .

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından gerçekleşecek olan ve Cemsa Karting Tesisleri’nde düzenlenecek olan Karting Şampiyonası üçüncü yarışının ödül töreni ise 21.30’da gerçekleşecek.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GG’nin güvencesi gençler
GG’nin güvencesi gençler
DAÜ Zalihe ile kadrosunu güçlendirdi
DAÜ Zalihe ile kadrosunu güçlendirdi
Voleybolda transfer tamamlandı
Voleybolda transfer tamamlandı
Meral Özdenkçi anı maçı ile anıldı
Meral Özdenkçi anı maçı ile anıldı
Merve LAÜ’de
Merve LAÜ’de
LAÜ’den takviye
LAÜ’den takviye
Yeşilova evi verdi
Yeşilova evi verdi
Süper Kupa Girne’de
Süper Kupa Girne’de
Osman, Hamitköy antrenmanında
Osman, Hamitköy antrenmanında
Okan Kibar Düzkaya’da
Okan Kibar Düzkaya’da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim