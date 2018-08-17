Karting’de 3. kez yarışacaklar

2018 Kuzey Kıbrıs RokCup Karting Şampiyonası 3. yarışı 18 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşiyor.

Mini, Junior, Senior ve Shifter kategorilerinde düzenlenecek Karting Şampiyonası’nın 3. ayağı 18 Ağustos Cumartesi saat 17.00’de antrenmanlar ile başlayacak ve saat 18.00’de sıralama turları ile devam edecek.

1. Yarış ve Final olmak üzere 2 kez yarışacak olan kartingcilerin ilk yarışı saat 19.15’te, final yarışları ise 20.00 da başlayacak .

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından gerçekleşecek olan ve Cemsa Karting Tesisleri’nde düzenlenecek olan Karting Şampiyonası üçüncü yarışının ödül töreni ise 21.30’da gerçekleşecek.