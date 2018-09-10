banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93360
ALTIN
247.771
DOLAR
6.4412
STERLİN
8.3373
EURO
7.4529
Hayvancılardan Tarım Bakanına Yeni Öneri
HAYVANCILARDAN TARIM BAKANINA YENİ ÖNERİ
Özersay’a öfke!
ÖZERSAY'A ÖFKE!
Hayvancılar, Tarım Bakanlığı’na Yürüdü
HAYVANCILAR, TARIM BAKANLIĞI’NA YÜRÜDÜ
Kritik Görüşme Başladı…!
Son Dakika
Kritik Görüşme Başladı…!
banner282
Flaş Haber
Özersay’a öfke!
Kapat

Karting yarışına yağmur engeli

Karting yarışına yağmur engeli

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:04
Karting yarışına yağmur engeli

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nda dün yapılması planlanan sezonun dördüncü yarışı yağmur engeline takıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen ve dün Cemsa Sporting Center’de yapılması planlanan 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı yağmur nedeniyle yarıda kaldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda 15.00’de yapılması planlanan fakat meteoroloji dairesinden alınan bilgi doğrultusunda 11.00’e alınan yarışın antrenman ve sıralama turları yapıldıktan sonra kara bulutlar pistin üzerini kapattı. Organizasyon komitesi tarafından yarışın devamına karar verildi ve minikler piste çıktı. 8 turluk ilk yarışın altıncı turunda yağmurun şiddetini arttırmasıyla yarış durduruldu ve 1 saatlik beklemenin ardından yarışın tatiline karar verildi. Yağmur altında cesurca ilk yarışlarını tamamlayan miniklere ilk yarışın sıralamasına göre kupaları verilirken şampiyonaya puan vermeyeceği açıklandı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde yarışın yeni tarihini duyuracağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşçiler Plajda yarıştı
Güreşçiler Plajda yarıştı
GHE kupayı aldı
GHE kupayı aldı
KTSYD KUPASI GARGA'LARIN
KTSYD KUPASI GARGA'LARIN
Cristian Baroni KKTC'ye transfer oldu
Cristian Baroni KKTC'ye transfer oldu
Başkent’te dev randevu
Başkent’te dev randevu
Yeşilova’ya yabancı transfer
Yeşilova’ya yabancı transfer
Gençlerbirliği ilk finalist
Gençlerbirliği ilk finalist
Tahsin Mertekçi için oynayacaklar
Tahsin Mertekçi için oynayacaklar
MTG gençleri galip
MTG gençleri galip
Hamitköy'e Türkiye'den takviye
Hamitköy'e Türkiye'den takviye

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim