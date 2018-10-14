Kartal zirvede yalnız

Yenicami 3 - Esentepe 1

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin, bugün Atatürk Stadı'nda oynanan 4.hafta karşılaşmasında lidar Yenicami konuk ettiği Esentepe'yi 3-1 yenerek, zirvedeki yerini ve yenilgisizliğini korurken puan sayısınıda 12'ye çıkardı.

Yenicami maça hızlı basladi. Nitekim 16.dakikada Mehmet Altın ve 27.dakikada John.Ebuka'nin golleriyle 2-0 öne gecti Esentepe, bu gollere 35.dakikada Odi Henry Chibeueze'nin golüyle cevap verdi. ilk devre, Yenicami'nin 2-1 üstünlüğünde sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir topları da direkten dönen Esentepe idi. Ne var ki, Esentepe'nin bu baskısı sonuç vermezken, 90+2'de John Ebuka kendisinin ikinci ve Yenicami'nin üçüncü golünü ağararak macın sonucunu ilan etti. Yenicami 3-Esentepe 1