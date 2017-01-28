Kartal Zirvede Tek Başına



Necmi BelgeKPet Süper Liginin ilk yarısını lider tamamlayan Yenicami, bugün Atatürk Stadı'nda oynadığı ikinci devrenin ilk maçında, bugüne kadar tek mağlup olduğu Yalova'yı 2-1 mağlup etti.Bu galibiyetle, puan sayısını 41'e yükselterek en yakın rakipleri Doğan Türk Birliği ile 11, bugün deplasmanda Mağusa Türk Gücü'ne 3-1 mağlup olan GAÜ Çetinkaya'ya 12 puan fark yaptı ve zirvede adeta yalnız kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Adil'in 18.dakikadaki golüyle 1-0 Yenicami'nin üstünlüğünde tamamlandı.Lider Yenicami, 66.dakikada Mehmet Altın'nın golüyle 2-0 öne geçti.Yalova'dan İsarel'in 90.dakikadakı golü sonucu değiştirmedi ve maç 2-1 Yenicami'nin Galibiyetiyle sonuçlandı.