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28 Ocak 2017 Cumartesi 15:15

Kartal Zirvede Tek Başına

Yenicami 2 -Yalova 1

Kartal Zirvede Tek Başına
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Kartal Zirvede Tek Başına

Necmi Belge

KPet Süper Liginin ilk yarısını lider tamamlayan Yenicami, bugün Atatürk Stadı'nda oynadığı ikinci devrenin ilk maçında, bugüne kadar tek mağlup olduğu Yalova'yı 2-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle, puan sayısını 41'e yükselterek en yakın rakipleri Doğan Türk Birliği ile 11, bugün deplasmanda Mağusa Türk Gücü'ne 3-1 mağlup olan GAÜ Çetinkaya'ya 12 puan fark yaptı ve zirvede adeta yalnız kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adil'in 18.dakikadaki golüyle 1-0 Yenicami'nin üstünlüğünde tamamlandı.

Lider Yenicami, 66.dakikada Mehmet Altın'nın golüyle 2-0 öne geçti.

Yalova'dan İsarel'in 90.dakikadakı golü sonucu değiştirmedi ve maç 2-1 Yenicami'nin Galibiyetiyle sonuçlandı.


 
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