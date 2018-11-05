Kartal kayıpsız

Geride kalan altı haftayı kayıpsız geçen lider Yenicami konuk ettiği Lefke’yi de farklı mağlup ederek galibiyet serisini yedi maça çıkarmış oldu. İlk devreyi Kenenth’in iki golü ile önde kapatan Yenicami, maçın ikinci yarısında Mehmet Altın, Tansel ve John’un ayağından bulduğu gollerle farka gitmeyi başardı. Lefke takımının etkisiz olduğu günde Yılmaz maçın 83. Dakikasında kırmızı kart gören isim oldu.

3.DK: Lefke savunmasının hatasında topu kapan Tansel ceza alanı içerisine çıkardığı topu Kenneth filelere gönderen isim oldu.1-0

13.DK: Sağ kanattan gelişen ev sahibi Yenicami atağında Ünal’ın güzel ortasına arka direkte ayni güzellikte vuruş yapan Kenneth farkı ikiye çıakrdı.2-0

54.DK: Yenicami takımının kazandığı serbest vuruşta Mehmet Altın güzel bir vuruş sonrası farkı üçe çıkaran isim oldu.3-0

60.DK: Candy ile başlayan Lefe atağında topla buluşan Kasım’ın vuruşu Yılmaz’ın önünde kalırken bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

64.DK: Sağ kanattan kazanılan Yenicami köşe vuruşunda yapılan ortayı iyi takip eden Tansel farkı dört’e çıkaran isim oldu.4-0

81.DK: Lefke ceza alanı içerisinde savunmadan çok iyi sıyrılan John Ebuka yaptığı vuruş sonrası skoru tayin eden isim oldu.5-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanmış oldu.