Kartal kayıpsız devam etti

K-Pet Süper ligin dördüncü haftasında Esentepe’yi konuk eden lider Yenicami rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek yoluna devam etti. Lider Yenicami’nin gollerini Mehmet Altın John Ebuka(2) kaydederken, konuk takımın golünü ise Odı kaydetti.

16.DK: Yenicami kontra atağında Hasan’ın savunma arkasına attığı topta Mehmet Altın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda takımını öne geçirdi.1-0

26.DK: Esentepe savunmasının hatasını iyi değerlendiren John Ebuka farkı ikiye çıkaran isim oldu.2-0

33.DK: Esentepe takımının kullandığı köşe vuruşunda Yenicami ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Odı yaptığı vuruş sonrası farkı bire indirdi.2-1

90+2.DK: Kalabalık adamla gelişen Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Hüseyin Sadıklar’ın kestiği topu John Ebuka filelere gönderen isim oldu.3-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Yenicami aldığı galibiyet sonrası liderliğini sürdürdü.