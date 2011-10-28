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Kartal kaçtı kanarya yakaladı

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

Kartal kaçtı kanarya yakaladı

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

28 Ekim 2011 Cuma 09:07
Kartal kaçtı kanarya yakaladı
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Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe İnönü Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar 2 kez öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu. Fenerbahçe ise Süper Lig'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe taraftarları maçın henüz 3. dakikası oynanırken Fİ Yapı İnönü Stadı'nı bastılar.Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 18 puanla liderliğini sürdürürken, Beşiktaş 14 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı.

SIMAO'DAN MÜTHİŞ FÜZE Karşılaşmanın 11. dakikasında Ernst'in pasında topla buluşan Simao Sabrosa ceza sahası dışı sol çaprazdan yaklaşık 30 metreden çok sert bir şut çekti. Volkan kaleye gelen bu top karşısında hareketlense de müdahale yapamadı. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

KAPTAN SKORA DENGEYİ GETİRDİ Caner'in ceza sahası için sol çaprazdan çektiği müthiş şut direkten döndü. Topla buluşan Alex De Souza meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. Fenerbahçe 59. dakikada skora dengeyi getirdi.

ALEX: FIRSATLARLA DOLU BİR MAÇTI Q7 ORTALADI ALMEIDA KARTAL'I UÇURDU Mücadelede dakikalar 72'yi gösterdiğinde Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahasına sokuldu ve ortasını yaptı. Arka direkte bomboş kalan Almeida kafayla topu ağlarla buluşturdu.

ALMEIDA: DERBİYE YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU BARONI'DEN HARİKA GOL Maçın 88. dakikasında Christian Baroni yaklaşık 30 metreden serbest vuruş kullanmak için topun gerisine geldi. Baroni'nin direkt kaleye vurduğu top kimseye çarpmadan ağrlarla buluştu.

BARONİ: GOLÜ İDMANLARDA ÇALIŞMIŞTIK STADI BASTILAR! Fenerbahçe taraftarları maçın henüz 3. dakikası oynanırken Fİ Yapı İnönü Stadı'nı bastılar. Stadın müze kapısını kırarak, tezahüratlarla acil çıkış kapısından sahaya giren sarı-lacivertli taraftarlar oyunun bir süre durmasına neden oldular. Fenerbahçe taraftarları daha sonra İnönü Stadı'nın Eski Açık diye adlandırılan bölümünde kendilerine ayrılan misafir tribününe çıktı.

TÜM ATKILAR SAHAYA ATILDI Beşiktaşlı taraftarlar, derbideki atkılarını Van'daki depremzedelere bağışladı. Maçın son dakikalarında atkılarını saha kenarına atan taraftarlar, Beşiktaş Belediyesi'nin organizasyonu ile Van'a gönderdiler.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN VAN'A DESTEK Binlerce atkının saha kenarına, hatta içine atılması nedeniyle hakem Fırat Aydınus maça bir süre ara verdi. Bu sırada tribünlerden “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları yükseldi.

DEPREMZEDELER VE ŞEHİTLER UNUTULMADI Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi öncesinde Van'daki deprem ve şehitler için pankartlar açıp, tezahüratlar yaptı. Maç öncesi kapalı tribünde “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” yazılı dev Türk bayrağı açılırken, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye tezahüratlar yapıldı. Van'daki deprem için de “Acımız sokağın taVAN'ı kadar”, “Van'ımız canımız çok büyüktür acımız” pankartları açıldı. Bu arada, karşılaşma öncesinde şehitler ve Van'da hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BAKAN KILIÇ DA MAÇTA Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da derbi maçını izledi. Bakan Kılıç'ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, yardımcısı Oğuz Çetin, (A) Milli Takım İdari Koordinatörü Okan Buruk da karşılaşmayı tribünden izleyenler arasındaydı.

Stat: Fiyapı İnönü

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alex Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Cenk Gönen xx, Hilbert xx, Sivok xx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı xx, Aurelio xx, Ernst xxx, Quaresma xx (Dk. 86 Holosko x), Veli Kavlak xx (Dk. 73 Necip Uysal x), Simao xx, Mustafa Pektemek xxx (Dk. 62 Almeida xx)

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül x, Bekir İrtegün xx, Yobo xx, Ziegler xx, Emre Belözoğlu xx, Cristian xxx, Mehmet Topuz x (Dk. 64 Özer Hurmacı xx), Caner Erkin xxx (Dk. 65 Stoch xx), Alex xx, Bienvenu x (Dk. 79 Semih Şentürk x)

Goller: Dk. 12 Simao, Dk. 72 Almeida (Beşiktaş), Dk. 60 Alex, Dk. 88 Cristian (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 13 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 23 Mehmet Topuz, Dk. 51 Bekir İrtegün (Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 28.10.2011 09:07
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşSüperlig
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