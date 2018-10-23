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Kartal gol oldu yağdı

Kartal gol oldu yağdı

23 Ekim 2018 Salı 18:00
Kartal gol oldu yağdı

Kartal gol oldu yağdı

Gençlik Gücü 2-Yenicami 6

Necmi Belge

KKTC Süper ligi' nin 5. haftasının erteleme maçında, lider Yenicami rakibi Gençlik Gücü'nü 6-2 yenerken adeta gol oldu yağdı. Bu sonuçla, liderliğini ve yenilgisizligini devam, ettiren Kartal, kayıpsız puan sayisini 15'e yükseltti. Karşılaşmaya, hızlı başlayan Yenicami ilk yarıyı 18. dakikada Mehmet Altın ve 20. dakikada Tansel Ekingen'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Ïkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren Yenicami 50 ve 82. dakikada John Ebuka, 64. Mehmet Altın, 66. dakikada Kenneth' in gollerine karşılık 74. dakikada Özgůr Ongun ile 76.dakikada Boating'den gelen Gençlik Gücü'nün golleriyle maçı 6-2 kazanmasını bildi.

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