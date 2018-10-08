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Karşıyaka zirveye tırmanıyor

Karşıyaka zirveye tırmanıyor

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:54
Karşıyaka zirveye tırmanıyor

K-Pet Birinci Lig'de Değirmenlik Sadık Cemil stadında ilk yarısı fazla pozisyon olmayan maçta. İkinci yarıda gülen Karşıyaka oldu. Değirmenlik 3, Hafta sonunda yine puansız kaldı. Karşıyaka aldığı galibiyet ile 7 puana yükseldi.

DK 30: Karşıyaka atağında Değirmenlik kalecisi Enver gole izin vermedi.

DK 39: Ceza alanı dışından Arif topa sert vurdu. Karşıyaka kalecisi Şiho'nun topa müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Değirmenlik 1-0 Karşıyaka oldu.

İlk yarı Değirmenlik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya daha etkin olan taraf Karşıyaka maça ağırlığını koydu ve maçı lehine çevirmeyi başardı.

DK 65: Maça 56. dakika da dahil olan Ahmet Can Karşıyaka atağında arkadaşından seken topu arka direkte düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge geldi. Değirmenlik 1-1 Karşıyaka

DK 89: Gelişen Karşıyaka atağında ceza alanı içinde Değirmenlik kalecisi Enver'den seken topu yine ceza alanında olan Hüseyin ağlara göndermekte zorlanmadı ve Karşıyaka'nın galibiyet golü geldi. Değirmenlik 1-2 Karşıyaka Bu dakika da Değirmenlik teknik heyeti kaleci Enver'e faul yapıldığı yönünde itiraz etti ancak maçın hakemi golü verdi.

DK 90: Uzatma dakikalarına girilirken maçta sertlik devam ederken Karşıyaka oyuncusu Cevdet maçın son sarı kartını gören isim oldu.

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