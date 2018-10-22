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Karşıyaka liderliği kaptırmadı

Karşıyaka liderliği kaptırmadı

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:59
Karşıyaka liderliği kaptırmadı

K-Pet Birinci Ligi’nde lider Karşıyaka Doğancı karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyetle pğuanını 13’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan evsahibi Karşıyaka golü de çok geçmeden buldu.

18. dakikada gelişen atakta Barış’ın golü ile Karşıyaka kendi sahasınd Doğancı karşısında 1-0 öne geçti.

33. dakikada Doğancı futbolcusu Salih Oyal hakemden kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Doğancı geri kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Maçın ilk yarısı Karşıyaka’nın 1—0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da mücadelesi gol atmaya yeterli olmadı ve maçı Karşıyaka 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

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