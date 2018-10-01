Karşıyaka galibiyete merhaba

K-Pet Birinci Liginde Karşıyaka konuk ettiği Maraş’ı farklı yenerek galibiyetle tanıştı.
32. dakikada gelişen atakta Mehmet Gürpınar topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
45. dakikada Olgun’un golü ile Karşıyaka ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
59. dakikada Ahmet Çağer’in kaydettiği gol i,leevsahibi takım skoru 3-0 yaptı.
76. dakikada gelişen atakta Mustafa Misirlisoy takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.
85. dakikada Maraş adına kazanılan penaltı atışını Kaan gole çevirince skor 4-1oldu.
90. dakikada Mustafa Mısırlısoy kendisinin ikinci takımınınbeşinci golünü attı ve skoru 5-1’e getirdi.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karşıyaka Maraş karşısında 5-1 galip gelerek ikinci haftayı galibiyetle kapadı.
Karşıyaka puanını 4’e çıkarırken Maraş ikinci haftada da puan alamadı.