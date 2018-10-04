banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95710
ALTIN
238.561
DOLAR
6.1798
STERLİN
7.9961
EURO
7.1042
Akıncı-Erhürman Görüşmesi Tamamlandı
AKINCI-ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI
Özersay: “BM Askeri Kampının Kaldırılmasını Talep Ettik”
ÖZERSAY: “BM ASKERİ KAMPININ KALDIRILMASINI...
Akıncı Erhürman İle Bir Araya Geldi
AKINCI ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA...
HAK-SEN Merkezi Cezaevi’nde Süresiz Grev Başlattı
HAK-SEN MERKEZİ CEZAEVİ’NDE SÜRESİZ GREV...
banner282

Karakaya umutlandı

Karakaya umutlandı

04 Ekim 2018 Perşembe 09:13
Karakaya umutlandı

Türk Ocağı Kulüp Başkanı Şükrü Karakaya, Küçük Kaymaklı’nın yıldız defans oyuncusu Turgut Kaan Çoban’ı transfer etmenin mutluluğunu dün idmana giderek yaşadı.

Süper lige iyi bir başlangıç yaparak ezeli rakibi DTB’ni mağlup eden T.Ocağı, geçtiğimiz hafta BÜY yenilgisinin moral bozukluğunu Turgut Kaan Çoban’ı transfer ederek atmaya çalışırken, MTG maçının hazırlıklarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. T.Ocağı Kulüp Başkanı Şükrü Karakaya dün MTG maçının hazırlıklarını sürdüren takımının idmanına giderek çalışmayı izlerken, Turgut Kaan Çoban ile de bir süre sohbet etti. Başkan Karakaya, Turgut Kaan Çoban’ı transfer etmek için çok uğraştıklarını ve Turgut’u takıma kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğancı’ya Solkanat morali
Doğancı’ya Solkanat morali
Gökhan Özer Hamitköy’e transfer oldu
Gökhan Özer Hamitköy’e transfer oldu
Esenyel hayatını kaybetti
Esenyel hayatını kaybetti
Batuhan tekliflere açık
Batuhan tekliflere açık
İskele’den yabancı harekatı
İskele’den yabancı harekatı
Dairelerin şampiyonu PGM
Dairelerin şampiyonu PGM
Aziz Akova’da
Aziz Akova’da
Yeşilova Konkoni’yi transfer etti
Yeşilova Konkoni’yi transfer etti
Ocak’tan Turgut Kaan bombası
Ocak’tan Turgut Kaan bombası
Maraş’a Göreli ve Devecioğlu takviyesi
Maraş’a Göreli ve Devecioğlu takviyesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim