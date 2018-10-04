Karakaya umutlandı

Türk Ocağı Kulüp Başkanı Şükrü Karakaya, Küçük Kaymaklı’nın yıldız defans oyuncusu Turgut Kaan Çoban’ı transfer etmenin mutluluğunu dün idmana giderek yaşadı.

Süper lige iyi bir başlangıç yaparak ezeli rakibi DTB’ni mağlup eden T.Ocağı, geçtiğimiz hafta BÜY yenilgisinin moral bozukluğunu Turgut Kaan Çoban’ı transfer ederek atmaya çalışırken, MTG maçının hazırlıklarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. T.Ocağı Kulüp Başkanı Şükrü Karakaya dün MTG maçının hazırlıklarını sürdüren takımının idmanına giderek çalışmayı izlerken, Turgut Kaan Çoban ile de bir süre sohbet etti. Başkan Karakaya, Turgut Kaan Çoban’ı transfer etmek için çok uğraştıklarını ve Turgut’u takıma kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.