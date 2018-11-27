Karadağ’da galip Lefke

K-Pet Süper Ligi’nde Lefke konuk ettiği Binatlı karşoısında geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında Yılmaz’ın ayağından bulduğu golle altın değerinde bir galibiyet aldı.

Maç sonunda Allen ve Israel’in sebep olduğu olaylar güvenlik güçlerinin üstün gayreti ve her iki takım yöneticileri tarafından önlenmiş oldu.

31. dakikadaki Binatlı atağında Burak’ın kaleye 25 metreden şutunda top genç kaleci Tunay’da kaldı.

53. dakikada Binatlı öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Mustafa’nın ceza alanına gönderdiği topa kaleci ve defans seyirci kalınca Burak kafa ile topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada Lefke beraberlik golünü buldu. Yılmazın sol taraftan getirdiği topa Boateng rakibinin müdahalesine rağmen topu filelere yollayarak skoru 1-1 yapan golü attı.

90+’4ncü dakikada Lefke’nin galibiyet golü geldi. Sonradan oyuna giren Mustafa’nın çok uzun kullandığı taç atışında defansta kafalardan seken topa sert vuran Yılmaz kalabalık arasından topu filelere yollayarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmadan Lefke 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.