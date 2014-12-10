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Kaldır Kupayı Ver Cevabı!

Yönetim, İsmail Kartal'dan eleştirilere kulağını tıkamasını ve sahaya odaklanmasını istedi.

Kaldır Kupayı Ver Cevabı!

Yönetim, İsmail Kartal'dan eleştirilere kulağını tıkamasını ve sahaya odaklanmasını istedi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 10:12
Kaldır Kupayı Ver Cevabı!
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Fenerbahçeli yöneticilerin, kendisine yönelik tepkilerden bir hayli etkilenen tecrübeli hoca ile yaptıkları görüşmede, “Biz senin sonuna kadar arkandayız. Nasıl çalıştığını görüyoruz. Seni kişisel olarak inciten, kıran kişilere verebileceğin en iyi cevap sahada olacak. Şampiyonluk kupasını kaldır, herkese nasıl bir hoca olduğunun cevabını ver” dedikleri öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede kendisine olan güveni tekrarladı, bir kez daha arka çıktı.

Son dönemlerde dozajı artan eleştirilerden ve benzetmelerden dolayı bir hayli üzgün ve sinirli olan deneyimli hocaya başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere tüm yöneticiler destek verdi.

Kartal’ın kendisine yönelik tepkilerden bir hayli etkilendiğini gören sarı-lacivertli yöneticiler, tecrübeli hocadan söylenenlere kulağını tıkamasını istediler, her türlü yoruma verilecek en iyi cevabın ise şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu belirttiler. Yöneticilerin, Kartal’a, “Biz senin sonuna kadar arkandayız. Nasıl çalıştığını görüyoruz. Seni kişisel olarak inciten, kıran kişilere verebileceğin en iyi cevap sahada olacak. Şampiyonluk kupasını kaldır, herkese nasıl bir hoca olduğunun cevabını ver. Biz sana güveniyoruz” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Oyuncular da sorumlu

Bursaspor, Eskişehirspor ve Balıkesirspor maçlarındaki oyun ve skor kamuoyunu pek tatmin etmemiş, eleştiri okları hemen hocaya dönmüştü. Yönetimin de son dönemdeki futboldan memnun olmadığı ancak bu durumdan sadece İsmail Kartal’ın değil futbolcuların da sorumlu tutulması gerektiğini düşündüğü belirtildi.

Kartal’ın yoğun şekilde çalıştığını, futbolculardan da aynı katkıyı beklediklerinin altını çizen sarı-lacivertli yöneticiler, artık takımın özlenen performansı sergilemesi gerektiğini kaydettiler. 
Son Güncelleme: 10.12.2014 10:15
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