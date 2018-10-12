Kadın Milli Takımı kadrosu açıklandı

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı'nın 10 Kasım 2018 günü saat 18.00'de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Sapmi Kadın Milli Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.
KTFF'den yapılan açıklamada 9 farklı takımdan 24 futbolcu kadroda yer aldı. Milliler karşılaşma gününe kadar hazırlıklarını Lefkoşa Göçmenköy Stadı, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda sürdürecek.
Milli Takım kadrosu şöyle:
1. Ümmühan Baş Akdeniz Spor Birliği
2. Mine Dayı Akdeniz Spor Birliği
3. Ayten Kaptan Akdeniz Spor Birliği
4. Meryem Özsoy Akdeniz Spor Birliği
5. Afife Kont Akdeniz Spor Birliği
6. Sevim Okur Akdeniz Spor Birliği
7. Sena Özşen Akdeniz Spor Birliği
8. Özde Özdemir Akdeniz Spor Birliği
9. Ayşe Çetinkaya Geçitkale Gsk
10. Güllü Dinleyici Geçitkale Gsk
11. Besre İzam Merit Alsancak Yeşilova
12. Zeynep Süngü Merit Alsancak Yeşilova
13. Değer Çeker Mağusa Spor Akademisi
14. Cemre Kara Mağusa Spor Akademisi
15. Fatoş Yorgancı Mağusa Spor Akademisi
16. Nisanur Çalışkan Mağusa Spor Akademisi
17. Sıdıka Nurtunç Mağusa Spor Akademisi
18. Ayşe Mullacuma Mağusa Spor Akademisi
19. Zeliha Ersöz Çanakkale Tsk
20. Şefika Evlat Çanakkale Tsk
21. Rale Aydın Yonpaş Dumlupınar Tsk
22. Dilek Özbiler Kireçburnu
23. Zehra Borazancı Gaziantep Alg Spor
24. Gizem Yahat Göçmenköy İysk