Kadın Milli Takımı kadrosu açıklandı

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı'nın 10 Kasım 2018 günü saat 18.00'de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Sapmi Kadın Milli Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.

KTFF'den yapılan açıklamada 9 farklı takımdan 24 futbolcu kadroda yer aldı. Milliler karşılaşma gününe kadar hazırlıklarını Lefkoşa Göçmenköy Stadı, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda sürdürecek.

Milli Takım kadrosu şöyle:

1. Ümmühan Baş Akdeniz Spor Birliği

2. Mine Dayı Akdeniz Spor Birliği

3. Ayten Kaptan Akdeniz Spor Birliği

4. Meryem Özsoy Akdeniz Spor Birliği

5. Afife Kont Akdeniz Spor Birliği

6. Sevim Okur Akdeniz Spor Birliği

7. Sena Özşen Akdeniz Spor Birliği

8. Özde Özdemir Akdeniz Spor Birliği

9. Ayşe Çetinkaya Geçitkale Gsk

10. Güllü Dinleyici Geçitkale Gsk

11. Besre İzam Merit Alsancak Yeşilova

12. Zeynep Süngü Merit Alsancak Yeşilova

13. Değer Çeker Mağusa Spor Akademisi

14. Cemre Kara Mağusa Spor Akademisi

15. Fatoş Yorgancı Mağusa Spor Akademisi

16. Nisanur Çalışkan Mağusa Spor Akademisi

17. Sıdıka Nurtunç Mağusa Spor Akademisi

18. Ayşe Mullacuma Mağusa Spor Akademisi

19. Zeliha Ersöz Çanakkale Tsk

20. Şefika Evlat Çanakkale Tsk

21. Rale Aydın Yonpaş Dumlupınar Tsk

22. Dilek Özbiler Kireçburnu

23. Zehra Borazancı Gaziantep Alg Spor

24. Gizem Yahat Göçmenköy İysk