Kadıköy'de dört dörtlük zafer

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli takımın gollerini 47. dakikada Miroslav Stoch, 59. dakikada Alex de Souza, 70. dakikada Gökhan Gönül ve 92. dakikada Cristian kaydetti.

İstanbul BŞB'nin gollerini ise 79 ve 87. dakikalarda Webo attı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 13 yaptı liderliği rakibinden aldı. İstanbul BŞB ise 10 puanla 2. sıraya geriledi.

Fenerbahçe ikinci yarıya değişikliklerle başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıda sahaya sürdüğü 11 kişilik kadrodan beklediği verimi alamayınca, ikinci yarıda 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda ikinci yarıda Orhan Şam ve Semih Şentürk'ün yerine Sezer Öztürk ve Bienvenu görev yaptı. Savunmanın sağındaki Orhan Şam'ı oyundan alan Kocaman, ilk yarıda orta alanın sağında görev alan Gökhan Gönül'ü sağ beke çekti. Orta alanda görev alan Mehmet Topuz ikinci yarıda orta alanın sağına kaydırılırken, orta alanda Cristian'ın yanında Sezer, forvette de Semih'in yerine Bienvenu forma giydi.

Değişiklik golleri beraberinde getirdi

Karşılaşmanın ikinci yarısına 2 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk yarıda oldukça zorlanan ve kalesinde tehlikeli pozisyonlar gören sarı-lacivertliler, 47. dakikada Stoch'un ayağından bulduğu golle rakibine 1-0'lık üstünlük kurdu. Maçta temposunu düşürmeyen Fenerbahçe karşılaşmanın 59. dakikasında bu kez kaptan Alex'in ayağından bulduğu golle maçta 2-0 öne geçti. İlk yarıya göre çok farklı bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, 70. dakikada ise Gökhan Gönül'ün golüyle 3-0'lık üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli ekibin 4. golü de 90 2. dakikada Cristian'ın ayağından geldi. Son dakikalarda temposu düşen Fenerbahçe karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un gollerini 79. ve 86. dakikalarda Webo kaydetti.

Alex ve Stoch iş başında

Fenerbahçe'nin, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Kadıköy'de 31. haftada aldığı 2-0'lık galibiyette golleri atan Stoch ve Alex bu sezonki maçta da boş geçmedi. Sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki maçında ilk yarıda 2. dakikada golünü atan Stoch, bu akşam ikinci yarının 2. dakikasında (47. dakika) golle buluşurken, geçen sezon 31. haftadaki maçta 45. dakikada gol atan Alex, bu akşamki mücadelede 59. dakikada meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Stoch ve Gökhan Gönül golle başladı

Bu sezon ligde ilk kez bir maçta forma giyme şansı yakalayan Stoch ile sakatlığının ardından ilk kez forma giyen Gökhan Gönül, lig mücadelesine golle başladılar. Sezonun ilk 4 haftasında 18 kişilik kadrolarda yedekler arasında bulunan Slovak futbolcu, teknik direktör Kocaman'ın verdiği şansı iyi kullanarak takıma adına bir gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle ilk 4 maçta kadronun dışında kalan Gökhan Gönül ise bu sezon sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçta golle buluştu. Stoch karşılaşmanın 80. dakikasında tribünlerin alkışları arasında yerini Caner'e bıraktı.

Şike iddialarına yönelik soruşturma protesto edildi

Fenerbahçeli taraftarlar şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde yaşadıkları sıkıntılı günleri, tribünlerde yaptıkları tezahüratlarla protesto etti. Maçta ikinci yarıya iyi başlayan sarı-lacivertli takımın art arda bulduğu gollerden sonra tribünlerden, “Bu maçta şike var soruşturma açılsın”, “Şike, Şike, Şike”, “Savcılık uyuma bu maçta şike var” şeklinde tempo tuttu. Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmada dakikalar 61'i gösterdiğinde ise Trabzonspor'a “Olamazsın şampiyon” şeklinde tezahüratla gönderme yaptılar.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Orhan Şam x (Dk. 46 Sezer Öztürk xx), Bekir İrtegün x, Yobo xxx, Ziegler xxx, Gökhan Gönül xxx, Mehmet Topuz xx, Cristian xxx, Stoch xxx (Dk. 80 Caner Erkin xx), Alex xxx, Semih Şentürk x (Dk. 46 Bienvenu xx)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan Bahadır xx, Kus xx, Can Arat xx, Metin Depe xx, Ekrem Ekşioğlu xxx, Visca x (Dk. 60 Tevfik Köse xx), Mahmut Tekdemir xxx, Holmen xx, Doka xx (Dk. 82 Gökhan Süzen xx), Taner Yalçın xx (Dk. 70 Ömer Can Sokullu xx), Webo xxx

Goller: Dk. 47 Stoch, Dk. 59 Alex, Dk. 70 Gökhan Gönül, 90 2 Cristian (Fenerbahçe), Dk. 79 ve 86 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 9 Orhan Şam, Dk. 48 Stoch, Dk. 61 Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Dk. 38 Doka, Dk. 88 Can Arat, Dk. 90 Webo, Dk. 90 1 Mahmut Tekdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)