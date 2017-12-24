K-PET SÜPER LİGDE 14. HAFTA TAMAMLANDI

Osman Dinler

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper Ligde 14. Hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu ile Ozanköy takımları karşılaştı. Devrenin son bölümünde ilk golü bulan taraf konuk takım oldu. Bu golün sevincini daha yaşayamadan ev sahibi ekip maçı yeniden beraberliğe getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıdaki tüm çabalar gol getirmeyince ilk yarıda atılan goller maçın neticesini ortaya çıkarttı. 1-1’lik eşitlikle takımlar birer puan getirdi. Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda Gençlik Gücü’nün konuğu Merit Alsancak Yeşilova oldu. Ev sahibi ekip ilk yarını ortasında bulduğu gol karşılaşmanın tek golü oldu. Gençlik Gücü 1-0 galibiyetle çok önemli üç puanı alan taraf oldu. Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile zirve mücadelesi veren Binatlı karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada iki takımda öne geçmeyi başarmasına karşın galibiyeti koruyamayınca birer puan razı olmak durumunda kaldılar. Bugün oynanan maçların ardından 14. Hafta tamamlanmış oldu.

K-Pet Süper Lig

BAF ÜLKÜ YURDU - OZANKÖY 1-1

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ - BİNATLI 2-2

GENÇLİK GÜCÜ - MERİT ALSANCAK Y 1-0

K-Pet 1. Lig

AKOVA VUDA –DOĞANCI 3-2

BOSTANCI BAĞCIL - MORMENEKŞE 3-0

DEĞİRMENLİK - LAPTA 3-1

GİRNE HALK EVİ – ÇANAKKALE 2-0