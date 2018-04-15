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K-PET LİGİNDE 27. HAFTA TAMAMLANDI

K-PET LİGİNDE 27. HAFTA TAMAMLANDI

15 Nisan 2018 Pazar 22:12
K-PET LİGİNDE 27. HAFTA TAMAMLANDI
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OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber


  Birinci Ligin 27. Haftası Pazar günü oynanan altı maçla tamamlandı. Lider Gönyeli zorlu maçta Dumlupınar’ı 1-0 mağlup ederek Süper Lige çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise Göçmenköy, Görneç’i 3-1, Çanakkale, Maraş’ı 1-0, Doğancı, Bostancı Bağcılı 2-1, Akova’da deplasmanında Kaya Mehmetçik’i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Lapta ile Hamitköy ise 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldılar.

K-Pet 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

BİRİNCİ LİG


GÖNYELİ - DUMLUPINAR 1-0
LAPTA - HAMİTKÖY 0-0
DOĞANCI - BOSTANCI BAĞCIL 2-1
KAYA MEHMETÇİK - AKOVA V 1-2
GÖÇMENKÖY - GÖRNEÇ 3-1
ÇANAKKALE – MARAŞ 1-0

SÜPER LİG

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