K-PET LİGİNDE 27. HAFTA TAMAMLANDI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Birinci Ligin 27. Haftası Pazar günü oynanan altı maçla tamamlandı. Lider Gönyeli zorlu maçta Dumlupınar’ı 1-0 mağlup ederek Süper Lige çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise Göçmenköy, Görneç’i 3-1, Çanakkale, Maraş’ı 1-0, Doğancı, Bostancı Bağcılı 2-1, Akova’da deplasmanında Kaya Mehmetçik’i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Lapta ile Hamitköy ise 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldılar.

K-Pet 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

BİRİNCİ LİG



GÖNYELİ - DUMLUPINAR 1-0

LAPTA - HAMİTKÖY 0-0

DOĞANCI - BOSTANCI BAĞCIL 2-1

KAYA MEHMETÇİK - AKOVA V 1-2

GÖÇMENKÖY - GÖRNEÇ 3-1

ÇANAKKALE – MARAŞ 1-0

SÜPER LİG