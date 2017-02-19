K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI

FUTBOL LİGLERİMİZDE 19 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ KARŞILAŞMALARI OYNANDI .SÜPER LİG’DE 19 , 1.LİG KIRMIZI GRUB’DA 16 VE BEYAZ GRUB’DA İSE 13 HAFTA TAMAMLANMIŞ OLDU .



Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLERSüper Ligde 19 Hafta bu gün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı . Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanan karşılaşmada düşme hattına yakın , Baf ülkü Yurdu ile Mağusa Türk Gücü arasındaki karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu rakibini İyi bir oyunu ardından 3-1 mağlup ederek punantajda Mağusa Türk Gücünün 1 puan üstüne geçerek Puanını 23 çıkarttı . Cihangirdeki karşılaşmada ise K Kaymaklı iç sahada hiç yenilgisi bulunmaya Cihangiri 2.ci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek ilk yenilgiyi yaşatmış oldu . Gençlik Gücü Hafta arası Koop Bank Kıbrıs kupasından da elediği Dumlupınar’ı 3-1 mağlup ederek haftalar sonra ligde galibiyet alarak, küme düşme çizgisinden biraz uzaklaşmış oldu . Gençler birliği ise Girne’de Türk Ocağını 2-1 mağlup ederek puan sıralamasında 5. Sıraya yerleşti .K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.Baf Ülkü Y.- Mağusa T.G. 3-1Cihangir – K. Kaymaklı 0-2G. Gücü – Dumlupınar 3-1Türk Ocağı – G.Birliği 1-2Mesarya – Göçmenköy 2-0Merit A.Yeşilova – Akova 1-0Maraş – Dipkarpaz 4-1Doğancı – Girne Halk Evi 4-1Lapta – B. Bağcıl 0-2