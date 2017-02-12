K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI

Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLERSüper ligde 18. Hafta bu günün oynanan üç karşılaşma ile tamamlanmış oldu . K Kaymaklı ev sahibi olduğu Karşılaşmada Lig’te kalması mucizelere kalan Mormenekşe’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek ligdeki orta sıralardaki yerin pekiştirdi .Lefke ise Konuk ettiği GAÜ Çetinkaya’yı ilk yarının ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti . Dumlupınar ise misafir ettiği Yalova ile 1-1 berabere kalarak arzuladığı galibiyeti alamadı .K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.K.Kaymaklı-Mormenekşe 3-0Lefke-GAÜ Çetinkaya 1-0Dumlupınar-Yalova 1-1Göçmenköy-Yeniboğaziçi 1-2Hamitköy-Maraş 2-1Girne HE-Denizli 1-1Tatlısu-Esentepe 2-0B.Bağcıl-Serdarlı 1-2