K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI
OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Süper ligde 18. Hafta bu günün oynanan üç karşılaşma ile tamamlanmış oldu . K Kaymaklı ev sahibi olduğu Karşılaşmada Lig’te kalması mucizelere kalan Mormenekşe’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek ligdeki orta sıralardaki yerin pekiştirdi .Lefke ise Konuk ettiği GAÜ Çetinkaya’yı ilk yarının ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti . Dumlupınar ise misafir ettiği Yalova ile 1-1 berabere kalarak arzuladığı galibiyeti alamadı .
K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.
K-PET SÜPER LİG
K.Kaymaklı-Mormenekşe 3-0
Lefke-GAÜ Çetinkaya 1-0
Dumlupınar-Yalova 1-1
K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP
Göçmenköy-Yeniboğaziçi 1-2
Hamitköy-Maraş 2-1
K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP
Girne HE-Denizli 1-1
Tatlısu-Esentepe 2-0
B.Bağcıl-Serdarlı 1-2
K-PET SÜPER LİG
K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP
K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP