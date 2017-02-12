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12 Şubat 2017 Pazar 17:22

K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI

K-PET KIBRIS LİGLERİ'NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI
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FUTBOL LİGLERİMİZDE 12 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ KARŞILAŞMALARI OYNANDI .SÜPER LİG’DE 18 , 1.LİG KIRMIZI GRUB’DA 15 VE BEYAZ GRUB’DA İSE 12 HAFTA TAMAMLANMIŞ OLDU .

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligde 18. Hafta bu günün oynanan üç karşılaşma ile tamamlanmış oldu . K Kaymaklı ev sahibi olduğu Karşılaşmada Lig’te kalması mucizelere kalan Mormenekşe’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek ligdeki orta sıralardaki yerin pekiştirdi .Lefke ise Konuk ettiği GAÜ Çetinkaya’yı ilk yarının ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti . Dumlupınar ise misafir ettiği Yalova ile 1-1 berabere kalarak arzuladığı galibiyeti alamadı .

K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.

K-PET SÜPER LİG

K.Kaymaklı-Mormenekşe 3-0
Lefke-GAÜ Çetinkaya 1-0
Dumlupınar-Yalova 1-1

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP

Göçmenköy-Yeniboğaziçi 1-2
 Hamitköy-Maraş 2-1

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP

Girne HE-Denizli 1-1
Tatlısu-Esentepe 2-0
B.Bağcıl-Serdarlı 1-2



K-PET SÜPER LİG



K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP



K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP


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