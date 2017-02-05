K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI

FUTBOL LİGLERİMİZDE 5 ŞUBAT PAZAR KARŞILAŞMALARI OYNANDI .SÜPER LİG’İN 17 , 1.LİG KIRMIZI GRUB’UN 14 VE BEYAZ GRUB’UN İSE 11 HAFTA KARŞILAŞMALARI TAMAMLANDI

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Osman DinlerSüper ligde Lider Yenicami başkent derbisinde sıkıntılı günler geçiren Gençlik Gücü’nü 2-0 geçerek Şampiyonluk yolunda geri sayımını devam etti , Lig’in iyi takımlarından Cihangir Kendi evinde son dakikada bulduğu golle Binatlı’yı 1-0 malup ederek Güzelyurt’ta puansız gönderdi. Türk Ocağı, Değirmenlik karşısında 2-0 galip gelerek önlemli bir galibiyet aldı, Değirmenliği ise kaderi ile baş başa bıraktı .Yalova ise kendi sahasında Gençler birliği’ni 3-1 malup ederek Gençler Birliği ile punalarını eşitleyerek orta sıralar için güzel bir galibiyet aldı . Süper lig’de yarın akşam Lefkoşa Atatürk Stadında Saat 18:30 da Oynanacak oynanacak GAÜ Çetinkaya – K Kaymaklı karşılama ile 17 hafta tamamlanmış olacak .K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.FUTBOL LİGLERİMİZDE GÜNÜN SONUÇLARIG. Gücü – Yenicami 0-2Cihangir – Binatlı 1-0Yalova – G.Birliği 3-1Türk Ocağı – Değirmenlik 2-0Y. Boğaziçi – Akova 3-0Mesarya – Düzkaya 3-1Mehmetçik – Maraş 1-1Esentepe - Girne Halk Evi 0-0Denizli – Ozanköy 0-0Gönyeli – Tatlısu 5-0Serdarlı – Lapta 0-4