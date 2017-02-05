K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI
Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan yeni puan durumları..
Osman Dinler
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Süper ligde Lider Yenicami başkent derbisinde sıkıntılı günler geçiren Gençlik Gücü’nü 2-0 geçerek Şampiyonluk yolunda geri sayımını devam etti , Lig’in iyi takımlarından Cihangir Kendi evinde son dakikada bulduğu golle Binatlı’yı 1-0 malup ederek Güzelyurt’ta puansız gönderdi. Türk Ocağı, Değirmenlik karşısında 2-0 galip gelerek önlemli bir galibiyet aldı, Değirmenliği ise kaderi ile baş başa bıraktı .Yalova ise kendi sahasında Gençler birliği’ni 3-1 malup ederek Gençler Birliği ile punalarını eşitleyerek orta sıralar için güzel bir galibiyet aldı . Süper lig’de yarın akşam Lefkoşa Atatürk Stadında Saat 18:30 da Oynanacak oynanacak GAÜ Çetinkaya – K Kaymaklı karşılama ile 17 hafta tamamlanmış olacak .
K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.
FUTBOL LİGLERİMİZDE GÜNÜN SONUÇLARI
Süper Lig
G. Gücü – Yenicami 0-2
Cihangir – Binatlı 1-0
Yalova – G.Birliği 3-1
Türk Ocağı – Değirmenlik 2-0
1. Lig Kırmızı Grup
Y. Boğaziçi – Akova 3-0
Mesarya – Düzkaya 3-1
Mehmetçik – Maraş 1-1
1. Lig Beyaz Grup
Esentepe - Girne Halk Evi 0-0
Denizli – Ozanköy 0-0
Gönyeli – Tatlısu 5-0
Serdarlı – Lapta 0-4
K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU:
K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU:
K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU: