K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜN SONUÇLARI

Kıbrıs Manşet Özel Haber



K-Pet Süper Lig







K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup







K-Pet 1. Lig Beyaz Grup

OSMAN DİNLERSüper ligde 20. haftanın açılış karşılaşması dün akşama Binatlı ile Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşma ile başladı .Gençlik Gücü , Binatlı takımını 5-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı , Binatlı ise kendi evindeki farklı mağlubiyetle birlikte düşme hattını sıcaklığını daha çok hissetmeye başladı. Bu gün ise oynanan karşılaşmalarda günün flaş sonucunu Mormenekşe Takımı elde etti, GAÜ Çetinkaya’yı 3-2 mağlup ederek son iki haftada aldığı iki galibiyetle birlikte yeniden ligde ben de varım düşmedim mesajı gönderdi. Lefke’de oynanan karşılaşmada ise Cihangir takımı 2-0 galibiyetle ligde maç fazlası ile 2. Sıraya yerleşmiş oldu. Lefke ise son maçlarda sergilediği kötü sonuçlara bir yenisini eklemiş oldu . Son iki haftada aldığı iyi sonuçlarla 4 puan toplayan Değirmenlik takımı bu gün Gençler Birliği Deplasmanda istediği puanları alamadı. Gençler Birliği Değirmenliği 1-0 sonuçla mağlup ederek üst sıralardaki yerini pekiştirmiş oldu.K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.Lefke – Cihangir 0-2GAÜ ÇTK – Mormenekşe 2-3G. Birliği – Değirmenlik 1-0Düzkaya – Maraş 1-0Hamitköy – Dipkarpaz 6-0Karşıyaka – Denizli 2-0Tatlısu – Doğancı 0-0