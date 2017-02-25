K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜN SONUÇLARI
K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.
OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Süper ligde 20. haftanın açılış karşılaşması dün akşama Binatlı ile Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşma ile başladı .Gençlik Gücü , Binatlı takımını 5-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı , Binatlı ise kendi evindeki farklı mağlubiyetle birlikte düşme hattını sıcaklığını daha çok hissetmeye başladı. Bu gün ise oynanan karşılaşmalarda günün flaş sonucunu Mormenekşe Takımı elde etti, GAÜ Çetinkaya’yı 3-2 mağlup ederek son iki haftada aldığı iki galibiyetle birlikte yeniden ligde ben de varım düşmedim mesajı gönderdi. Lefke’de oynanan karşılaşmada ise Cihangir takımı 2-0 galibiyetle ligde maç fazlası ile 2. Sıraya yerleşmiş oldu. Lefke ise son maçlarda sergilediği kötü sonuçlara bir yenisini eklemiş oldu . Son iki haftada aldığı iyi sonuçlarla 4 puan toplayan Değirmenlik takımı bu gün Gençler Birliği Deplasmanda istediği puanları alamadı. Gençler Birliği Değirmenliği 1-0 sonuçla mağlup ederek üst sıralardaki yerini pekiştirmiş oldu.
K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.
K-Pet Süper Lig
Lefke – Cihangir 0-2
GAÜ ÇTK – Mormenekşe 2-3
G. Birliği – Değirmenlik 1-0
K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup
Düzkaya – Maraş 1-0
Hamitköy – Dipkarpaz 6-0
K-Pet 1. Lig Beyaz Grup
Karşıyaka – Denizli 2-0
Tatlısu – Doğancı 0-0
K-Pet Süper Lig
K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup
K-Pet 1. Lig Beyaz Grup