K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN 18 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜN SONUÇLARI

Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLERSüper ligde 19 Hafta 4 karşılaşma ile başladı. Lider Yenicami ,Değirmenlik deplasmanında haftalar sonra 1-1 berabere kalarak puan bıraktı Hafta arası oynanan Koopbank Kıbrıs kupasından elenen Yenicami Tüm hedefini Lig şampiyonluğuna odakladı Değirmenlik ise Liderden aldığı bir punala puanını 16 çıkarttı .GAÜ Çetinkaya ise Kupada 6-0 galibiyet sonrası evinde Doğan Türk Birliğini Son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti . Doğan Türk Birliği ise 7 gün içinde oynadığı son 3 resmi Maçını kazanamadı . Mormenekşe haftalar sonra Galibiyeti hatırladı, Misafir ettiği Lefke’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti Lefke ise Kupada aldığı ağır yenilgini ardından, Bu gün ligde de kaybetti . Hafta arası kozlarını kupada da paylaşan Yalova ile Binatlı takımları bu kez kozlarını ligde paylaştı . İlk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 biten karşılamanın devre arasıda Tatsız olaylara sahne olan karşılaşmada oyunun son bölümünde Yalova’nın bulduğu golle 2-1 ev sahibinin lehinde sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Yalova puanını 29 çıkartarak çok rahat bir pozisyona geldi .Binatlı ise bu mağlubiyetin ardından sıkıntılı haftaları yaşamaya devam edecek gibi görülüyor.K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.GAÜ Çetinkaya - Doğan Türk Birliği 2-1Değirmenlik - Yenicami 1-1Mormenekşe - Lefke 3-0Yalova - Binatlı 2-1Yeni Boğaziçi – Hamitköy 1-1Mehmetçik – Düzkaya 1-0Serdarlı - Ozanköy 1-4Denizli – Tatlısu 1-1Esentepe - Karşıyaka 0-1