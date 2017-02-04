K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE HAFTANIN CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI
Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan yeni puan durumları..
Osman Dinler
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Süper ligde Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Dumlupınar’ı ilk yarıda bulduğu iki gole 2 – 0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdı , Mormenekşe ise kendi sahasında Mağusa T Gücü’ne 2-0 mağlup olarak lig’te son sıraya demir attı , Mağusa Türk Gücü bu günkü galibiyetle puanını 19 yükselterek önemli bir galibiyet aldı . Günü diğer maçında Doğan Türk Birliği deplasmada Lefke’yi 2-1 ile geçerek Lider yenicami’yi takibe devam etti Lefke ise bu sezon sahasında ilk yenilgiyi almış oldu .
K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu
Süper Lig
Baf Ü Y- Dumlupınar 2-0 . Mormenekşe - Mağusa TG 0-2 . Lefke - Doğan TB 1-2 .
1. Lig Kırmızı Grup
Göçmenköy – Hamitköy 2-1 . Merit A. Yeşilova – Dipkarpaz 8-0 .
1. Lig Beyaz Grup
Doğancı – B.Bağcıl 0-0
K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU:
K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU:
K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU: