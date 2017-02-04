K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE HAFTANIN CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Osman DinlerSüper ligde Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Dumlupınar’ı ilk yarıda bulduğu iki gole 2 – 0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdı , Mormenekşe ise kendi sahasında Mağusa T Gücü’ne 2-0 mağlup olarak lig’te son sıraya demir attı , Mağusa Türk Gücü bu günkü galibiyetle puanını 19 yükselterek önemli bir galibiyet aldı . Günü diğer maçında Doğan Türk Birliği deplasmada Lefke’yi 2-1 ile geçerek Lider yenicami’yi takibe devam etti Lefke ise bu sezon sahasında ilk yenilgiyi almış oldu .Baf Ü Y- Dumlupınar 2-0 . Mormenekşe - Mağusa TG 0-2 . Lefke - Doğan TB 1-2 .Göçmenköy – Hamitköy 2-1 . Merit A. Yeşilova – Dipkarpaz 8-0 .Doğancı – B.Bağcıl 0-0