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04 Şubat 2017 Cumartesi 15:30

K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE HAFTANIN CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI

Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan yeni puan durumları..

K-PET KIBRIS LİGLERİ'NDE HAFTANIN CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI
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FUTBOL LİGLERİMİZDE SÜPER LİG’İN 17 , 1.LİG KIRMIZI GRUB’UN 14 VE BEYAZ GRUB’UN İSE 11 HAFTA KARŞILAŞMALARI 4 ŞUBAT CUMARTESİ MAÇLARI BAŞLADI .

Osman Dinler
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligde Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Dumlupınar’ı ilk yarıda bulduğu iki gole 2 – 0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdı , Mormenekşe ise kendi sahasında Mağusa T Gücü’ne 2-0 mağlup olarak lig’te son sıraya demir attı , Mağusa Türk Gücü bu günkü galibiyetle puanını 19 yükselterek önemli bir galibiyet aldı . Günü diğer maçında Doğan Türk Birliği deplasmada Lefke’yi 2-1 ile geçerek Lider yenicami’yi takibe devam etti Lefke ise bu sezon sahasında ilk yenilgiyi almış oldu .

K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu

Süper Lig 
Baf Ü Y- Dumlupınar 2-0 . Mormenekşe - Mağusa TG 0-2 . Lefke - Doğan TB 1-2 .

1. Lig Kırmızı Grup 
Göçmenköy – Hamitköy 2-1 . Merit A. Yeşilova – Dipkarpaz 8-0 .

1. Lig Beyaz Grup 
Doğancı – B.Bağcıl 0-0

K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU:



K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU:



K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU:


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