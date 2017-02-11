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11 Şubat 2017 Cumartesi 16:50

K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE HAFTANIN CUMA VE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI TAMAMLANDI

Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan yeni puan durumları..

K-PET KIBRIS LİGLERİ'NDE HAFTANIN CUMA VE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI TAMAMLANDI
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FUTBOL LİGLERİMİZDE 10 ,11 ŞUBAT KARŞILAŞMALARI OYNANDI .SÜPER LİG’İN 18 , 1.LİG KIRMIZI GRUB’UN 15 VE BEYAZ GRUB’UN İSE 12 HAFTA CUMA VE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI TAMAMLANDI.

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligde 18. Haftanın açılış maçı Cuma akşamı Yeni İsmi ile Üner Berkap Stadında Binatlı ile BAF Ü Y arasında oynandı .Bu tarihi gecede BAF Ü Y deplasmanda Binatlı’yı 2-1 Mağlup etti. Bu gün oynanan karşılaşmalarda ise Lider Yenicami Türk ocağını 4 -1 mağlup ederek Takipçilerinin de kaybettiği haftada ligin bitimine 12 hafta kala puan farkını 14 çıkarttı . Değirmenlik şiddetle ihtiyacı olduğu puanları Doğan T B deplasmanında 2-1 kazanarak elde etti ve umutlarını gelecek haftalara taşıdı .Geçen yılın Şampiyon’u Mağusa T G bu yıl ilk yarıda sergilediği kötü sonçlardan uzaklaşmış durumda ,İkinci Yarında oynadığı üçüncü maçını da kazanarak ligde orta sıralara doğru yükselişini Cihangir’i 1-0 mağlup ederek elde etti . G birliği Kendi evinde G Gücü’nü 2 -0 mağlup edere iyi bir galibiyet aldı .

K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.

K-PET SÜPER LİG

Mağusa TG-Cihangir 1-0
G.Birliği-G.Gücü 2-0
Doğan TB-Değirmenlik 1-2
Yenicami-Türk Ocağı 4-1

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP

Akova-Mesarya 2-6
Dipkarpaz-Mehmetçik 0-3
Düzkaya-Merit A.Yeşilova 0-1

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP

Karşıyaka-Gönyeli 2-4
Ozanköy-Doğancı 4-1


K-PET SÜPER LİG



K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP



K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP


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