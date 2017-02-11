K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE HAFTANIN CUMA VE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI TAMAMLANDI

Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLERSüper ligde 18. Haftanın açılış maçı Cuma akşamı Yeni İsmi ile Üner Berkap Stadında Binatlı ile BAF Ü Y arasında oynandı .Bu tarihi gecede BAF Ü Y deplasmanda Binatlı’yı 2-1 Mağlup etti. Bu gün oynanan karşılaşmalarda ise Lider Yenicami Türk ocağını 4 -1 mağlup ederek Takipçilerinin de kaybettiği haftada ligin bitimine 12 hafta kala puan farkını 14 çıkarttı . Değirmenlik şiddetle ihtiyacı olduğu puanları Doğan T B deplasmanında 2-1 kazanarak elde etti ve umutlarını gelecek haftalara taşıdı .Geçen yılın Şampiyon’u Mağusa T G bu yıl ilk yarıda sergilediği kötü sonçlardan uzaklaşmış durumda ,İkinci Yarında oynadığı üçüncü maçını da kazanarak ligde orta sıralara doğru yükselişini Cihangir’i 1-0 mağlup ederek elde etti . G birliği Kendi evinde G Gücü’nü 2 -0 mağlup edere iyi bir galibiyet aldı .K-Pet Süper lig , K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu.Mağusa TG-Cihangir 1-0G.Birliği-G.Gücü 2-0Doğan TB-Değirmenlik 1-2Yenicami-Türk Ocağı 4-1Akova-Mesarya 2-6Dipkarpaz-Mehmetçik 0-3Düzkaya-Merit A.Yeşilova 0-1Karşıyaka-Gönyeli 2-4Ozanköy-Doğancı 4-1