K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE HAFTANIN CUMA VE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI



Kıbrıs Manşet Özel Haber



K-PET SÜPER LİG OLUŞAN PUAN DURUMU:







K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP OLUŞAN PUAN DURUMU:







K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP OLUŞAN PUAN DURUMU:





Raif USALK-Pet Süper Lig’in 14. Haftasının ilk karşılaşmaları son buldu. K-Pet Süper Lig’in açılış maçı dün gece oynanan GAÜ Çetinkaya-Dumlupınar karşılaşması ile başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-0’lık Çetinkaya üstünlüğüyle son buldu. GAÜ Çetinkaya 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 29’a çıkarırken , Dumlupınar 12 puanda kaldı. K-Pet Süper Lig’de Cumartesi karşılaşmaları ise bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Zümrütköy Stadı’nda karşı karşıya gelen Baf Ülkü Yurdu-Değirmenlik karşılaşması 4-0 ‘lık gibi gollü bir skorla Baf Ülkü Yurdu üstünlüğünde tamamlandı. Baf Ülkü yurdu puanını 14’ çıkarırken, Değirmenlik 11 puanda kaldı. Cihangir Stadı’nda karşı karşıya gelen Cihangir – Yenicami karşılaşması ise 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Lider Yenicami puanını 34’den 35’e çıkarırken, Cihangir’de puanını 25’den 26’ya çıkardı. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelen Mormenekşe-Gençlerbirliği karşılaşması ise konuk ekip Gençlerbirliği’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Mormenekşe puan alamayıp 8 puanda kalırken, Gençlerbirliği puanını 21’e çıkardı. 16 Ağustos Stadı’nda karşı karşıya gelen Lefke-Binatlı karşılaşması ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Lefke puanını 24’e, Binatlı ise puanını 14’e çıkardı. K-Pet Süper Lig’in bugünkü son karşılaşması ise Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı- Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile son buldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Kaymaklı 2-0 kazandı ve hanesine 3 puan daha yazdırdı. Küçük Kaymaklı puanını 20’ye çıkarırken, konuk ekip Mağusa Türk Gücü puan alamayarak 13 puanda kaldı. K-Pet 1. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup karşılaşmalarının sonuçları ise şu şekilde oldu;Maraş – Mesarya 1-2Dipkarpaz – Y.Boğaziçi 2-3Düzkaya – Göçmenköy ERTELENDİOzanköy-Tatlısu 4-2 .B. Bağcıl – Karşıyaka ERTELENDİLapta – Gönyeli 2-3