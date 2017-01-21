Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Ocak 2017 Cumartesi 14:07

K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE ERTELENEN MAÇLAR OYNANDI

Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan yeni puan durumları

K-PET KIBRIS LİGLERİ'NDE ERTELENEN MAÇLAR OYNANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE ERTELENEN MAÇLAR OYNANDI

RAİF USAL
Kıbrıs Manşet Özel Haber

K-Pet Kıbrıs Ligleri’nde ertelenen maçlar bugün tamamlandı. K-Pet Süper Lig’de 2, K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 4 maç oynandı. K-Pet Süper Lig’de oynanan karşılaşmalar şu şekilde oluştu; Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda karşılaşan Yalova – Türk Ocağı Limasol karşılaşması 1-0 Yalova üstünlüğünde tamamlandı. Yalova aldığı 3 puanla 22 puana çıkarken, Türk Ocağı 25 puanda kaldı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması ise konuk ekip Doğan Türk Birliği’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Doğan Türk Birliği puanını 29’ a çıkarırken, Gençlik Gücü 17 puanda kaldı. K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan maçlar ve sonuçlar şu şekilde oldu;

K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP

Dipkarpaz – Y.Boğaziçi (0-4 )

Mehmetçik - Merit A. Yeşilova ( 2 – 2 )

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP

Serdarlı – Esentepe (0-1)

Doğancı – Denizli (0-0)

OLUŞAN PUAN DURUMLARI ;

K-PET SÜPER LİG:



K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP:



K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP:


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GG, Girne’den Puansız Döndü GG, Girne’den Puansız Döndü
İlhan Cavcav Yoğun Bakımda İlhan Cavcav Yoğun Bakımda
Suma, “2’nci Yarıya Hazırız” Suma, “2’nci Yarıya Hazırız”
Hascan ve Hüseyin Resmen GG’de Hascan ve Hüseyin Resmen GG’de
Darts İkinci Devre Başladı Darts İkinci Devre Başladı
KTSYD'DEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI KTSYD'DEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

GG, Girne’den Puansız Döndü
Erteleme karşılaşmasında Doğan Türk Birliği’ne tek gol yetti

Haberi Oku