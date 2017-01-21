K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE ERTELENEN MAÇLAR OYNANDI



Kıbrıs Manşet Özel Haber



RAİF USALK-Pet Kıbrıs Ligleri’nde ertelenen maçlar bugün tamamlandı. K-Pet Süper Lig’de 2, K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 4 maç oynandı. K-Pet Süper Lig’de oynanan karşılaşmalar şu şekilde oluştu; Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda karşılaşan Yalova – Türk Ocağı Limasol karşılaşması 1-0 Yalova üstünlüğünde tamamlandı. Yalova aldığı 3 puanla 22 puana çıkarken, Türk Ocağı 25 puanda kaldı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması ise konuk ekip Doğan Türk Birliği’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Doğan Türk Birliği puanını 29’ a çıkarırken, Gençlik Gücü 17 puanda kaldı. K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan maçlar ve sonuçlar şu şekilde oldu;Dipkarpaz – Y.Boğaziçi (0-4 )Mehmetçik - Merit A. Yeşilova ( 2 – 2 )Serdarlı – Esentepe (0-1)Doğancı – Denizli (0-0)