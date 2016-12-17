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17 Aralık 2016 Cumartesi 15:39

K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI

K-Pet Kıbrıs ligleri'nde bugün oynanan karşılaşmalar sonrası oluşan yeni puan durumları.

K-PET KIBRIS LİGLERİ'NDE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI
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K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE CUMARTESİ KARŞILAŞMALARI

Raif Usal
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

K-Pet Süper Lig’in 13. Haftasında Cumartesi günü 8 takım karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami – Mormenekşe karşılaşması 7-1’lik gibi farklı bir skorla Yenicami ’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Kara kartallar aldıkları bu galibiyetle puanlarını 31’den 34 ‘e çıkarırken, Mormenekşe konuk olduğu karşılaşmadan puan alamayarak 8 puanda kaldı. Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Değirmenlik-Cihangir karşılaşması ise 4-1 Cihangir üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip Cihangir puanını 22’den 25’ çıkarırken , Değirmenlik kendi evinde puan alamayarak 11 puanda kaldı. Yakup Özorun Stadı’nda karşı karşıya gelen Binatlı – Küçük Kaymaklı karşılaşması ise Küçük Kaymaklı’nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Yeşil-siyahlılar maçın bitimine 5 dakika kala bulduğu gol ile 2-2’lik eşitliği bozarak, 3 puanın sahibi oldu. Maçın sonucunda Küçük Kaymaklı puanını 17’ye çıkarırken, Binatlı 13 puanda kaldı. K-Pet Süper Lig’in bugünkü son karşılaşması ise Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dumlupınar-Lefke karşılaşması ile son buldu. Karşılaşma Lefke’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken konuk ekip Lefke puanını 23 ‘ e çıkarmayı başardı. Ev sahibi Dumlupınar ise 12 puanda kaldı. Bugün oynanan K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup ve K-Pet 1. Lig Beyaz Grup karşılaşmalarının sonuçları ise şu şekilde oldu.

--K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup --

Mesarya – Mehmetçik 2-2

Hamitköy – Merit A. Yeşiova 0-1

Göçmenköy – Dipkarpaz 10-0

Yeni Boğaziçi – Maraş 0-0

--K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup--

Tatlısu – Bostancı Bağcıl 3-2

Girne Halk evi – Ozanköy 1-5

K-Pet Süper Lig oynanan karşılaşmalar sonrası puan durumu:



K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup oynanan karşılaşmalar sonrası puan durumu:



K-Pet 1. Lig Beyaz Grup oynanan karşılaşmalar sonrası puan durumu:


 
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