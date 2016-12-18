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18 Aralık 2016 Pazar 14:12

K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE 13. HAFTA SONU

K-Pet Süper Lig'lerinde oynanan tüm maçlar alınan sonuçlar ve oluşan yeni puan durumları.

K-PET KIBRIS LİGLERİ'NDE 13. HAFTA SONU
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K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE 13. HAFTA SONU

Raif USAL
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

K-Pet Süper Lig’in 13. Haftasının son karşılaşmaları da tamamlandı. K-Pet Süper Lig’de bugünkü en gollü olan karşılaşma 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelen Türk Ocağı- Baf Ülkü Yurdu karşılaşması ile sonuçlandı. Karşılaşmayı Türk Ocağı, 6-1’lik gibi farklı bir skorla kazanırken gol krallığında yarışına devam eden tecrübeli futbolcu Ertaç Taşkıran gol hanesine 5 gol daha yazdırdı. Türk Ocağı puanını 22’ye çıkarmayı başarırken , Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu karşılaşmada puan alamayarak 11 puanda kaldı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlik Gücü – Yalova karşılaşması 2-0’lık Gençlik Gücü üstünlüğünde tamamlandı. Gençlik Gücü puanını 17’ye çıkarırken, Yalova 16 puanda kaldı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlerbirliği – GAÜ Çetinkaya karşılaşması ise 76. dakikada Emre Özsin’in kaydettiği gol ile GAÜ Çetinkaya’nın 1-0 ‘lık üstünlüğüyle sonuçlandı. GAÜ Çetinkaya önemli karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak puanını 26’ya çıkarırken, Gençlerbirliği 18 puanda kaldı. K-Pet Süper Lig’in 13. Haftasının son karşılaşması ile Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği karşılaşması ile son buldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Mağusa Türk Gücü puanını 13’e, Doğan Türk Birliği ise 23’e çıkararak haftayı 1 puanla kapattı. K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup karşılaşmaları ise şu sonuçlarla tamamlandı:

K-Pet Kıbrıs Ligleri 13. Hafta Tüm Sonuçlar

-K-Pet Süper Lig--

Değirmenlik – Cihangir 1-4
Binatlı – Küçük Kaymaklı 2-3
Yenicami – Mormenekşe 7-1
Dumlupınar – Lefke 1-2

Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu 6-1
Gençlik Gücü – Yalova 2-0
Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya 0-1
Mağusa Türk G – Doğan Türk B. 2-2

--K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup --

Mesarya – Mehmetçik 2-2
Hamitköy – Merit A. Yeşiova 0-1
Göçmenköy – Dipkarpaz 10-0
Yeni Boğaziçi – Maraş 0-0
Akova –Düzkaya 3-2

--K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup--

Tatlısu – Bostancı Bağcıl 3-2
Girne Halk evi – Ozanköy 1-5
Karşıyaka – Lapta 1-2
Gönyeli – Serdarlı 1-1
Esentepe – Doğancı 0-2

K-Pet Süper Lig’de 13. Hafta sonunda oluşan puan durumu :



K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup oluşan puan durumu :



K-Pet 1. Lig Beyaz Grup oluşan puan durumu :


 
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