K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE 13. HAFTA SONU



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K-Pet Kıbrıs Ligleri 13. Hafta Tüm Sonuçlar



-K-Pet Süper Lig--

--K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup --



--K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup--



K-Pet Süper Lig’de 13. Hafta sonunda oluşan puan durumu :







K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup oluşan puan durumu :







K-Pet 1. Lig Beyaz Grup oluşan puan durumu :







Raif USALK-Pet Süper Lig’in 13. Haftasının son karşılaşmaları da tamamlandı. K-Pet Süper Lig’de bugünkü en gollü olan karşılaşma 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelen Türk Ocağı- Baf Ülkü Yurdu karşılaşması ile sonuçlandı. Karşılaşmayı Türk Ocağı, 6-1’lik gibi farklı bir skorla kazanırken gol krallığında yarışına devam eden tecrübeli futbolcu Ertaç Taşkıran gol hanesine 5 gol daha yazdırdı. Türk Ocağı puanını 22’ye çıkarmayı başarırken , Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu karşılaşmada puan alamayarak 11 puanda kaldı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlik Gücü – Yalova karşılaşması 2-0’lık Gençlik Gücü üstünlüğünde tamamlandı. Gençlik Gücü puanını 17’ye çıkarırken, Yalova 16 puanda kaldı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlerbirliği – GAÜ Çetinkaya karşılaşması ise 76. dakikada Emre Özsin’in kaydettiği gol ile GAÜ Çetinkaya’nın 1-0 ‘lık üstünlüğüyle sonuçlandı. GAÜ Çetinkaya önemli karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak puanını 26’ya çıkarırken, Gençlerbirliği 18 puanda kaldı. K-Pet Süper Lig’in 13. Haftasının son karşılaşması ile Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği karşılaşması ile son buldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Mağusa Türk Gücü puanını 13’e, Doğan Türk Birliği ise 23’e çıkararak haftayı 1 puanla kapattı. K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup karşılaşmaları ise şu sonuçlarla tamamlandı: