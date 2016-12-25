K-PET KIBRIS LİGLERİ'NDE BİRÇOK MAÇ TATİL EDİLDİ..!

K-PET KIBRIS LİGLERİNDE HEMEN HEMEN HER MAÇ TATİL EDİLDİ..!



Kıbrıs Manşet Özel Haber



RAİF USALK-Pet Kıbrıs Ligleri'ndeki bugün oynanacak olan tüm maçlar ülkemizin genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Oynanan maçlar ise şöyle oldu; K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup'ta Akova 3 - 0 Hamitköy. A2 1. Lig Kırmızı Grup'ta Akova 3 - 2 Hamitköy , Mehmetçik 0 - 2 Merit Alsancak Yeşilova. A2 Süper Lig'de Yalova 0 - 4 Türk Ocağı Limasol ve A2 1. Lig Beyaz Grup'ta Serdarlı 1 - 2 Esentepe karşı karşıya geldi.. GAÜ Çetinkaya – Dumlupınar 2-0 . Baf ÜY – Değirmenlik 4-0 . Cihangir – Yenicami 0-0 . Mormenekşe – G.Birliği 0-1 . Lefke – Binatlı 2-2 . K.Kaymaklı - Mağusa TG 2-0 .. Akova- Hamitköy 3 - 0 . Maraş – Mesarya 3-1 . Düzkaya – Göçmenköy 2-3 .. B. Bağcıl – Karşıyaka 2-2 . Lapta – Gönyeli 1-0