K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-PET SÜPER LİGİNDE 27. HAFTA TAMAMLANDI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper Ligin 27. Haftası Cumartesi günü tüm maçların oynanması ile tamamlandı. Lider Yenicami Nihat Bağcıer Stadı’nda Yalova’ya konuk oldu. İlk yarısı liderin 1-0 üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında Yalova maça dengeyi getirmeyi başardı. Karşılaşmanın son bölümüne 1-1 eşitlikle girilirken baskılarını artıran Yenicami, bitime dakikalar kala peş peşe iki gol bularak son üç haftaya 5 puanlık farkla girmeyi başardı.

Liderin takipçisi Doğan Türk Birliği, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda alt bölgede bulunan Gençler Birliğini konuk etti. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Doğan Türk Birliği golü bularak öne geçen taraf oldu. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği sahadan 2-1 galip ayrılarak Yenicami’yi takibe devam etti.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda GAÜ Çetinkaya ile Gençlik Gücü karşılaştı. İlk yarısı Gençlik Gücü’nün 1-0 üstünlüğünde biten karşılaşmanın ikinci yarısında GAÜ Çetinkaya geri dönüşü gerçekleştirdi. İkinci yarıda üç gol bulan GAÜ Çetinkaya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı ile Cihangir kozlarını paylaştı. İlk yarının son dakikalarında iki gol bulan ev sahibi ekip ikinci yarıda da iki gol daha bularak farka gitti. Sahadan 4-0’lık net bir skorla ayrılan Binatlı önemli bir galibiyete imza koydu. Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurdu karşılaştı. İlk yarı misafir ekibin 1-0 üstünlüğünde bitti. İkinci yarıda Baf Ülkü Yurdu farkı ikiye çıkartan golü buldu. Geride kalan dakikalarda ev sahibi Küçük Kaymaklı farkı bire indiren golü bulsa da sahadan 2-1’lik sonuçla Baf Ülkü Yurdu üç puanı alan taraf oldu.

Yeni Boğaziçi, Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeni Boğaziçi ile Türk Ocağı karşılaştı. Yeni Boğaziçi takımı 1-0 geriye düşmesine rağmen maçın sonunda 2-1’lik sonuçla kazanan taraf oldu. Yeni Boğaziçi bu galibiyetle haftalar sonra düşme çizgisinden bir basamak yukarı yükseldi.

Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy ile Mağusa Türk Gücü karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan birer golle tamamlandı. İkinci yarıda takımların çabası gol getirmeyince sahadan 1-1 eşitlikle birer puan alarak ayrıldılar. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda, Merit Alsancak Yeşilova ile Lefke kozlarını paylaştı. Lefke maça nerdeyse golle başladı.

Merit Alsancak Yeşilova ilk yarını ortasında maça yeniden dengeyi getirdi. Geride kalan dakikalarda takımların gol girişimleri başarılı olmayınca 1-1 eşitlik ve takımlara birer puan getirdi.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

OZANKÖY – M T G 1-1

YENİ BOĞAZİÇİ – T O L 2-1

GAÜ ÇTK - GENÇLİK GÜCÜ 3-1

D T B. - GENÇLER BİRLİĞİ 2-1

YALOVA - YENİCAMİ 1-3

BİNATLI - CİHANGİR 4-0

K KAYMAKLI - BAF Ü Y 1-2

MERİT A Y - LEFKE 1-1



K-Pet 1.Lig



MORMENEKŞE – G H E 0-1

ESENTEPE - DEĞİRMENLİK 1-1