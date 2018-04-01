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K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

01 Nisan 2018 Pazar 21:25
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
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K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 25. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber


  Süper ligin 25. Haftası Pazar gün oynanan iki karşılaşma ile devam etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Şampiyonluk yarışında olmak isteyen GAÜ Çetinkaya ligin orta sıralarında olan Baf Ülkü Yurdu’nu ağırladı. Karşılamanın ilk yarısında takımlar bir birlerine üstünlük sağlayamadı. Orta alana sıkışan oyunda ilk yarı nerdeyse pozisyonsuz tamamlandı. İkinci yarıda oyuna hakim olan taraf GAÜ Çetinkaya olmasına karşın ilk golü misafir takım buldu. Ev sahibi Çetinkaya geriye düştükten sonra ataklarını daha da artırarak  rakip kalenin önünde daha çok görülmeye başladı. Ev sahibi GAÜ Çetinkaya bu basılı oyunu karşılığında beraberlik golünü buldu. Maçın son dakikasına girilirken ev sahibi GAÜ Çetinkaya kazandığı serbest atış sonrasında kaydettiği golle öne geçti. Uzatma anlarında başka gol olmayınca GAÜ Çetinkaya sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmış oldu.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke ile Gençlik Gücü karşılaştı. Karşılamaya süratli başlayan ev sahibi Lefke ilk yarıda da Gençlik Gücü kalesine üç gol bıraktı. İkinci yarıda da ev sahibi takım daha etkili olan taraf oldu. Lefke takımı ikinci yarıda da iki gol daha kaydederek karşılamadan 5-0’lık net bir sonuçla ayrıldı.

25. Haftanın kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı 19:00’da  Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı ile Yalova karşı karşıya gelecek.

 K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

LEFKE - GENÇLİK GÜCÜ 5-0
GAÜ ÇTK - BAF ÜLKÜ Y 2-1


K-Pet 1.Lig

KAYA MEHMETÇİK - DEĞİRMENLİK 0-0
ÇANAKKALE - GÖRNEÇ 1-1
MORMENEKŞE - MARAŞ 1-0

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