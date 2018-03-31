K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 25. HAFTA BAŞADI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Futbol liglerimizde 25. hafta Cuma akşamı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Girne derbisinde şampiyonluk adayı Doğan Türk Birliği maça nerdeyse golle başlayarak ilk dakikalarda öne geçen taraf oldu. İlk yarıda karşılıklı ataklarda takımlar başka gol bulmayınca devre Doğan Türk Birliği’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Türk Ocağı daha etkili olan taraf oldu. Bu iyi oyunla birlikte Doğan Türk Birliği kalesine dört gol bırakarak sahadan 4-1’lik sonuçla galip ayrılan taraf oldu. 25. Hafta Cumartesi günü dört maçla devam etti.

Yeni Boğaziçi ile Lider Yenicami arasındaki karşılaşma Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynandı. Karşılaşmada iki takım da gol bulamayınca sahadan 0-0’lık sonuçla ayrıldılar. Günün en gollü karşılaşması Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı.

Küçük Kaymaklı ile Mağusa Türk Gücü maçında toplam altı gol atıldı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında Mağusa Türk Gücü daha etkili ataklarla bulduğu gollerle sahada 4-2 galip ayrılarak çok önemli üç puanın sahibi oldu.

Nihat Bağcıer Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova ile Geçler Birliği arasındaki maçta ise Merit Alsancak Yeşilova sahadan 4-1 galip ayrılarak Gençler Birliği’ni kaderi ile baş başa bıraktı.

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy ile Cihangir kozlarını paylaştı. Maça iyi başlayan Cihangir golü erken buldu ve ilk yarıyı da 1-0 önde tamamlayan taraf oldu. İkinci yarını ilk bölümünde misafir takım farkı ikiye çıkarttı. Ozanköy takımı 2-0’dan sonra oyuna ortak olmak istediği dakikalarda kazandığı penaltı arışında faydalanamadı. Geride kalan dakikalarda misafir takım skoru 3-0’a getirerek sahadan üç puanla ayrıldı. 25. hafta Pazar günü iki karşılaşma ile devam edecek.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

DTB – TÜRK OCAĞI 1-4

YENİ BOĞAZİÇİ - YENİCAMİ 0-0

KÜÇÜK KAYMAKLI – M T G 2-4

OZANKÖY - CİHANGİR 0-3

MERİT ALSANCAK Y - GENÇLER B 4-1



K-Pet 1.Lig

ESENTEPE - HAMİTKÖY 0-4

DOĞANCI - GİRNE HALK EVİ 3-0

GÖNYELİ - GÖÇMENKÖY 2-1

LAPTA - DUMLUPINAR 1-2

BOSTANCI BAĞCIL - AKOVA VUDA 1-1