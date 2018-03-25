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K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-PET Süper Lig ve 1. Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-PET Süper Lig ve 1. Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

25 Mart 2018 Pazar 20:44
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
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K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 24. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

  Süper ligin 25. Haftası Pazar günü oynanan dört karşılaşma ile devam etti. Lider Yenicami Lefkoşa Atatürk Stadı’nda klasmanda son sırada olan Ozanköy’ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. İkinci yarının başında misafir takım golü buldu ve öne geçti maçın bitimine dakikalar kala Yenicami beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın geride kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Cihangir Stadı’nda Cihangir ile Doğan Türk Birliği kozlarını paylaştı. İlk yarısı Doğan Türk Birliği’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi Cihangir golü bularak maça yeniden beraberliği getirdi. Şampiyonluk yarışında kredisi kalmayan Doğan Türk Birliği maçın bitimine 17 dakika kala yeniden öne geçeceği golü kaydetti. Geride kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Doğan Türk Birliği sahadan 2-1 galip ayrılarak önemli bir deplasmandan üç puanı alarak Girne’ye döndü.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Klasmanda sıkıntılı bir durumda olan Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı’yı ağırladı. İlk yarısında gol olmayan karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı atılan gollerle takımlar sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldılar.

Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. İlk yarısında gol çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısına Mağusa Türk Gücü golle başladı. Kalesinde gördüğü golden sonra baskılarını artıran Merit Alsancak Yeşilova kısa bir süre sonra önce beraberliği ardından da galibiyeti getiren golü kaydederek sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.  24. Haftanın kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı 18:00’de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu ile Lefke karşı karşıya gelecek.

 K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

CİHANGİR - DTB 1-2
TOL - KÜÇÜK KAYMAKLI 1-1
YENİCAMİ - OZANKÖY1-1
MTG - MERİT ALSANCAK Y 1-2


K-Pet 1. Lig

AKOVA VUDA - GÖNYELİ 2-3
DEĞİRMENLİK - B BAĞCIL 2-2
HAMİTKÖY - DOĞANCI 4-5

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