K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 23. HAFTA BAŞLADI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Futbol liglerimizde 23. Hafta Cumartesi gün oynanan dört karşılaşma ile başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda GAÜ Çetinkaya ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. İlk yarıda karşılıklı atılan birer gol maçın sonucunu ortaya çıkarttı. 1-1’lik eşlikle takımlar birer puana razı oldular. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu, Gençlik Gücü’nü konuk etti. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısının son bölümünde Gençlik Gücü bir gol daha kaydederek sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Cihangir kozlarını paylaştı. Cihangir takımı hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Günün en önemli karşılaşması Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Lider Yenicami ile lig ikincisi Doğan Türk Birliği karşılaştı. Maçın başından sonuna heyecanın bitmediği karşılaşmada takımlar buldukları birçok net gol pozisyonundan yararlanamayınca sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldılar. 23. hafta Pazar günü üç karşılaşma ile devam edecek.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

K KAYMAKLI - CİHANGİR 0-2

BAF Ü Y - GENÇLİK GÜCÜ 1-2

GAÜ ÇTK - MAĞUSA TÜRK G 1-1

DOĞAN T B - YENİCAMİ 0-0



K-Pet 1.Lig



ESENTEPE - DUMLUPINAR 2-1

DEĞİRMENLİK - AKOVA V 2-2

DOĞANCI - MARAŞ 0-0