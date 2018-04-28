K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

K-PET SÜPER LİGİNDE 29. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.

ŞAMPİYONLAR İSE KUPALARINI ALDI.

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

K-Pet Süper Ligde 29’uncu hafta maçlarında bugün 7 karşılaşma oynandı. Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlara göre; Yalova, Türk Ocağı’nı; Cihangir de Yenicami’yi 2-0 ; Baf Ülkü Yurdu, Ozanköy’ü 7-1; Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi’ni 4-1; Doğan Türk Birliği, Lefke’yi 3-2, yenerken, Merit Alsancak Yeşilova, Gençlik Gücü’yle; Binatlı da Mağusa Türk Gücü’yle 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçlarla Ozanköy Süper Ligde küme düşen ilk takım oldu. Süper Ligin kapanış maçında yarın Küçük Kaymaklı, GAÜ Çetinkaya takımıyla Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. K-Pet Birinci Ligde ise bugün oynanan karşılaşmada Gönyeli, Hamitköy’ü 2-1 yenmeyi başardı. Birinci Ligde yarın 7 karşılaşma yapılacak. Buna göre; Çanakkale, Girne Halk Evi’yle; Mormenekşe, Bostancı Bağcıl’la; Görneç, Dumlupınar’la; Esentepe, Mehmetçik’le; Doğancı Akova Vuda’yla; Lapta, Değirmenlik’le Göçmenköy de Maraş’la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların tümü saat 16.00’da başlayacak.

Süper Lig ve Birinci Lig Şampiyonluklarını geçen hafta oynan karşılaşmalarsan sonra garantileyen Süper Lig’den Yenicami ve Birinci Lig’den de Gönyeli bugünkü maçlarının ardından kupalarını kaldırdı.

K-Pet Süper ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET SÜPER LİG



YENİCAMİ – CİHANGİR 0-2

BİNATLI – MAĞUSA T G 1-1

YALOVA - TÜRK OCAĞI 2-0

MERİT A YEŞİLOVA-G G 1-1

OZANKÖY – BAF Ü Y 1-7

Y BOĞAZİÇİ – G BİRLİĞİ 1-4

DOĞAN TÜRK B - LEFKE 3-2



K-PET BİRİNCİ LİG



GÖNYELİ - HAMİTKÖY 2-1