K-PET FUTBOL LİGLERİNDE Kİ KARŞILAŞMALAR VE SONUÇLARI

OSMAN DİNLER2017-2018 Futbol sezonunun 10. Haftası cuma akşamı Üner Berkalp Stadı'nda, Baf Ülkü Yurdu ile GAÜ Çetinkaya takımları arasına oynanan karşılaşma ile başladı. Karşılamada, GAÜ Çetinkaya 20.dakikada ilk golü bulan taraf oldu. Deplasman ekibin golünden 8 dakika sonra Baf Ülkü Yurdu takımı maçı yenide dengeye getirdi. ilk yarıda takımlar başka gol bulamayınca ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarın ilk bölümünde takımlar birçok pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşmanın 70. Dakikasında bu kez üstünlük golünü ev sahibi kaydetti.Maçın geride kalan dakikalarında takımların çabası gol getirmeyince karşılaşma Baf Ülkü Yurdunu 2-1’lik üstünlüğünde tamamlandı. Bugün 10. Hafta üç karşılaşma ile devam etti.Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yenicami ile Yeni Boğaziçi takımı karşı karşıya geldi. İlk yarısı vasat bir tempoda geçen karşılaşmada takımlar gol bulamadılar. İkinci yarısında da temponun çok yükselmediği karşılaşmada Yenicami takımı 57.dakikada sahada 10 kişi kaldı. Sahada eksik olmasına rağmen golü de bulan taraf maçın 85. dakikasında ev sahibi ekip oldu.Yeni Boğaziçi takımı hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda iki net fırsatı gole çeviremeyince Karşılaşmayı Yenicami takımı 1-0 kazanarak üst sıralardaki takımların kaybetmesi ile geçmiş haftalarda uzaklaştığı zirveye yaklaşmış oldu.Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı karşılaştı. İlk yarısında ev sahibi ekip daha etkili olsa da iki ekipte gol bulamadı. İkinci yarının ilk dakikalarında misafir takım Küçük Kaymaklı eşitliği bozan taraf oldu. Misafir takımın golünden sonra skoru koruma çabasına girince ikinci yarının ortalarında ev sahibi ekim önce beraberliği hemen akabinde de üstünlük golünü bularak öne geçti. Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Mağusa Türk Gücü sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.Cihangir Stadı’nda Cihangir takımının konuğu Ozanköy oldu. Tüm karşılaşma boyunca temponun pek yükselmediği maçta ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında ilk golü bulan taraf Ozanköy takımı oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında ev sahibi ekip beraberlik golünü kaydetti. Maçın son bölümünde Cihangir takımını bulduğu net fırsattan yararlanamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmak durumunda kaldı.K-Pet Süper Lig ve 1. Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;K-Pet Süper LigBÜY – GAÜ ÇETİNKAYA 2-1MTG – K KAYMAKLI 2-1CİHANGİR - OZANKÖY 1-1YENİCAMİ - YENİ BOĞAZİÇİ 1-0K-Pet 1.LigHAMİTKÖY –ESENTEPE 3-3GİRNE H E - DOĞANCI 3-1AKOVA VUDA - BOSTANCI B 0-1