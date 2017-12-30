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K-PET FUTBOL LİGLERİNDE İLK YARI BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE İLK YARI BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:07
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE İLK YARI BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI
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K-PET FUTBOL LİGLERİNDE İLK YARI BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

Osman Dinler

Kıbrıs Manşet Özel Haber

  2017-2018 Futbol sezonunun 15. Haftası, Perşembe akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Yenicami ile Türk Ocağı arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Yenicami takımı karşılaşmayı 4-0 sonuçla kazanarak ilk devreyi lider olarak tamamladı. Cuma akşamı üç karşılaşma ile devam etti. Girne Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya karşılıklı atılan gollerle sahadan birer puanla ayrıldı.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yeni Boğaziçi ile Baf Ülkü Yurdu karşılaştı. Gol düellosunda kazanan olmadı. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı’nın rakibi Gençler Birliği idi. Şampiyonluk yarışında olmak isteyen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf 3-1’lik sonuçla ev sahibi ekip oldu. 15.Hafta bugün oynanan dört karşılaşma ile davam etti. Cihangir Stadı’nda Cihangir ile Gençlik Gücü karşılaştı.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi ekip Gençlik Gücü’ne gol oldu yağdı. Cihangir takımı erken bulduğu goller sonrasında farka giderek karşılaşmayı 5-0 kazanarak çok önemli bir galibiyet aldı.

Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada şampiyonluk yarışında olmak isteyen Küçük Kaymaklı kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova’ya 1-0 yenilerek, büyük bir yara aldı. Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy ile Lefke karşılaştı. Misafir takım Lefke karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak çok önemli bir üç puan almış oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yalova ile Mağusa Türk Gücü kozlarını paylaştı. Gol düellosunda 3-2’lik sonuçla Mağusa Türk Gücü oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında maçın hakemleri Yalova takımının yedek oyuncusu ve birkaç taraftar tarafından darp edildi.

Bugün oynanması gereken Göçmenköy - Hamitköy karşılaşması ertelendi. Maçın başlamasına bir saat buçuk saat kala Göçmenköy oyuncusu Beytullah Arık’ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle maç tatil edildi. Beytullah Arık’ın geçirdiği büyük bir kaza sonrası hayati tehlikesi olmaması tüm spor camiasını sevindirdi. Göçmenköy ile Hamitköy karşılaşması 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

K-Pet Süper Lig

YENİCAMİ – TÜRK OCAĞI 4-0

DOĞAN T B – GAÜ ÇTK 1-1

YENİ BOĞAZİÇİ – BÜY 2-2

BİNATLI – G BİRLİĞİ 3-1

K KAYMAKLI - MERİT ALSANCAK Y 0-1

OZANKÖY - LEFKE 0-1

YALOVA - MAĞUSA TÜRK G 2-3

CİHANGİR - GENÇLİK GÜCÜ 5-0


K-Pet 1.Lig

ESENTEPE - DOĞANCI 0-0
MORMENEKŞE - KAYA MEHMETÇİK 1-0
LAPTA -BOSTANCI B 0-1
ÇANAKKALE - DEĞİRMENLİK 3-0
GÖNYELİ - GİRNE HALK EVİ 2-1
GÖÇMENKÖY - HAMİTKÖY ERTELENDİ.
GÖRNEÇ - MARAŞ 2-3
DUMLUPINAR - AKOVA VUDA 3-3

Son Güncelleme: 30.12.2017 22:39
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