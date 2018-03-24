K-PET Futbol Liğlerinde Günün Karşılaşmaları

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 24. HAFTA BAŞLADI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Futbol liglerimizde 24. Hafta Cumartesi gün oynanan üç karşılaşma ile başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Gençlik Gücü ile Binatlı kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Binatlı farkı ikiye getirdi. 2-0 geriye düşen Gençlik Gücü tüm riskleri alarak pozisyonlarını artırdı ve arzuladığı golü bulmasına karşın son bölümlerde beraberliği bulmak için rakip sahada gol aradığı dakikalarda geride boşluklar verdi ve maçın son dakikasında kalesinde üçüncü golü gördü. Binatlı takımı 3-1’lik sonuçla sahadan galip ayrıldı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda Son haftalarda istediği sonuçları alamayan GAÜ Çetinkaya klasmanda sıkıntılı durumda bulunan Gençler Birliği’ne konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten karşılamanın ikinci yarısında ev sahibi golü kaydetmesine karşın GAÜ Çetinkaya birkaç dakika içinde önce beraberliği hemen sonrasında da 2-1 üstün duruma geçti. Maçın son dakikasında GAÜ Çetinkaya farkı 2’ye Skoru da 3-1 getirerek Gençler Birliğini kaderi ile baş başa bıraktı.

Günü en önemli karşılaşması Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Yalova ile Yeni Boğaziçi karşılaştı. Puan cetvelinde son sıralarda olan iki takımın mücadelesinde Yalova ilk yarıda bulduğu iki golle devreye önde girmesine karşın İkinci yarıda Yeni Boğaziçi karşılaşmanın son bölümlerinde peş peşe bulduğu gollerle maça dengeyi getirdi. Geride kalan dakikalarda net pozisyonlardan faydalanamayan takımlar sahadan 2-2’lik eşitlik sonrası birer puana razı oldular.

24. hafta Pazar günü dört karşılaşma ile devam edecek.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

YALOVA - YENİ BOĞAZİÇİ 2-2

GENÇLİK GÜCÜ - BİNATLI 1-3

GENÇLER BİRLİĞİ - GAÜ ÇTK 1-3

K-Pet 1. Lig

MARAŞ - ESENTEPE 4-1

GÖRNEÇ - LAPTA 2-1

DUMLUPINAR - MORMENEKŞE 4-0

GHE - KAYA MEHMETÇİK 3-3

GÖÇMENKÖY - ÇANAKKALE 0-1