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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:54

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 9. HAFTA

K-Pet Süper Lig ve 1. Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 9. HAFTA
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 K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 9. HAFTA

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

2017-2018 Futbol sezonunun 9. Haftası cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda, GAÜ Çetinkaya ile Gençler Birliği takımları arasına oynanan karşılaşma ile başladı. Ev sahibi GAÜ Çetinkaya karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan taraftı. İlk yarıda birçok gol pozisyonundan sadece birini golle sonuçlandırabildi. İkinci yarıda Gençler Birliği beraberlik golünü bularak karşılaşmaya dengeye getirse de, GAÜ Çetinkaya maçın son dakikasında bulduğu penaltı gollü ile sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını bildi. Bugün 9. Hafta üç karşılaşma ile devam etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Lider Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı takımı karşı karşıya geldi. Maçın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçti. İlk yarını ortalarında Konuk Türk Ocağı golü bulan taraf oldu. İlk yarıda bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda Küçük Kaymaklı takımı oyuna ortak olmak için çalışsa da pek başarılı olamadı. Maçın bitimine sekiz dakika kala Türk Ocağı farkı ikiye çıkartarak, üç puanı 2-0’lık sonuçla alan taraf oldu. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar konuk takımın üstünlüğünde geçti. İlk yarıdaki iyi oyununu üç golle perçinleyen Baf Ülkü Yurdu, ikinci yarıda rakibin de havlu atmasın ile birlikte dört gol daha kaydederek tarihi bir sonucun ortaya çıkarttı. Baf Ülkü Yurdu karşılaşmayı 7-0’lık sonuçla kazandı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı, Gençlik Gücünü ağırladı. Maçın geneli Binatlı takımını kontrolünde geçti. Karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıda iki, ikinci yarıda da bir gol daha bularak maçtan 3-0 sonuçla ayrılırken, Küçük Kaymaklı takımını kaybetmesi ile birlikte 9. Haftada liderlik koltuğuna yerleşti. 9. Hafta Pazar günü üç karşılaşma ile devam edecek.

K-Pet Süper Lig ve 1. Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig



KÜÇÜK KAYMAKLI - TÜRK OCAĞI 0-2
LEFKE - BAF ÜLKÜ YURDU 0-7
BİNATLI - GENÇLİK GÜCÜ 3-0

K-Pet 1.Lig



DOĞANCI - HAMİTKÖY 0-1
MORMENEKŞE - DUMLUPINAR 2-0
LAPTA - GÖRNEÇ 4-1
ÇANAKKALE - GÖÇMENKÖY 0-1
GÖNYELİ - AKOVA VUDA 3-1




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