K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 9. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLERFutbol sezonunun 9. Haftası cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda, GAÜ Çetinkaya ile Gençler Birliği takımları arasına oynanan karşılaşma ile başladı. Ev sahibi GAÜ Çetinkaya karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan taraftı. İlk yarıda birçok gol pozisyonundan sadece birini golle sonuçlandırabildi.İkinci yarıda Gençler Birliği beraberlik golünü bularak karşılaşmaya dengeye getirse de, GAÜ Çetinkaya maçın son dakikasında bulduğu penaltı gollü ile sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını bildi. 9. Hafta Cumartesi günü üç karşılaşma ile devam etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Lider Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı takımı karşı karşıya geldi. Maçın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçti. İlk yarını ortalarında Konuk Türk Ocağı golü bulan taraf oldu. İlk yarıda bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda Küçük Kaymaklı takımı oyuna ortak olmak için çalışsa da pek başarılı olamadı.Maçın bitimine sekiz dakika kala Türk Ocağı farkı ikiye çıkartarak, üç puanı 2-0’lık sonuçla alan taraf oldu. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar konuk takımın üstünlüğünde geçti. İlk yarıdaki iyi oyununu üç golle perçinleyen Baf Ülkü Yurdu, ikinci yarıda rakibin de havlu atmasın ile birlikte dört gol daha kaydederek tarihi bir sonucun ortaya çıkarttı.Baf Ülkü Yurdu karşılaşmayı 7-0’lık sonuçla kazandı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı, Gençlik Gücünü ağırladı. Maçın geneli Binatlı takımını kontrolünde geçti. Karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıda iki, ikinci yarıda da bir gol daha bularak maçtan 3-0 sonuçla ayrılırken, Küçük Kaymaklı takımını kaybetmesi ile birlikte 9. Haftada liderlik koltuğuna yerleşti. 9. Hafta Cumartesi günü oynanan üç karşılaşma devam etti. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılamada takımlar doksan dakikalık bölümde birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmanın golsüz beraberlikle biteceği düşünüldüğü kayıp zamanın oynandığı dakikalarda dengeyi bozan taraf Merit Alsancak Yeşilova oldu. Doksan artı bir ve Doksan artı üçte gelen gollerle Merit Alsancak Yeşilova Mağusa Türk Gücü’nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy, Yenicami takımını ağırladı. Karşılaşmaya misafir takım nerdeyse 1-0 önde başladı. İkinci dakika olmadan golü bulan Yenicami bu golle birlikte ilk yirmi beş dakikada iki gol daha bularak karşılaşmayı 3-0 getirerek maçın fişini de çekmiş oldu. İlk yarının son anlarında sahaya giren bir seyirci maçın hakemi Serhan Şimşek’e saldırıda bulunmak istedi. Sahaya giren seyirciyi polis gözetim altına aldı. İkinci yarısı başlamadan Hakem Şimşek seyircilerin bulunduğu tribünde polis tedbiri istemesi üzerin karşılaşama on dakikalık gecikme ile başladı. İkinci yarısı daha dengeli geçen karşılaşmada misafir takım 76. dakikada bir gol daha buldu.Kalan bölümde başka gol olmayınca Yenicami, Ozanköy’ü 4-0 mağlup etmeyi başardı. Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeni Boğaziçi ile Yalova takımları karşı karşıya geldi. Maça daha iyi başlayan ev sahibi ekip olmasına karşın golünü ilk yarının son dakikalarında Yalova takımı buldu. İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi Yeni Boğaziçi daha atak başladı. Ev sahibi ekibin gol yollarında başarılı olamayınca risklerini alındığı son bölümünde Yalova kontra atakları ile pozisyonlar yakaladı. Karşılaşmanın son dakikasında Yalova takımın yakaladığı baskın ataklardan birinde Yeni Boğaziçi kalecisi Remzi ile karşı karşıya kalan Yusuf Özbahar, kalecini müdahalesi sonrasında yerde kaldı.Sahada bulunan herkesin penaltı olduğunu düşündüğü anda maçın Hakemi Emre Öztaşlı’nın devam kararı sonrası Yalova yedek kulübesinde bulunan herkes sahaya girdi. O andan itibaren gergin dakikaların yaşandığı karşılaşmada oyun yaklaşık beş dakika durdu. Gergin anların bitimi ile tekrar başlayan maçta başka gol olmayınca Yalova takımı Yeni Boğaziçi’ni 1-0 mağlup ederek çok önemli bir üç puan aldı.9. Haftanın kapanış karşılaşması bu akşam saat 18:00’de Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanacak.GAÜ ÇETİNKAYA – G BİRLİĞİ 2-1KÜÇÜK KAYMAKLI - TÜRK OCAĞI 0-2LEFKE - BAF ÜLKÜ YURDU 0-7BİNATLI - GENÇLİK GÜCÜ 3-0MERİT A Y - MTG 2-0OZANKÖY - YENİCAMİ 0-4YENİ BOĞAZİÇİ – YALOVA 0-1DOĞANCI - HAMİTKÖY 0-1MORMENEKŞE - DUMLUPINAR 2-0LAPTA - GÖRNEÇ 4-1ÇANAKKALE - GÖÇMENKÖY 0-1GÖNYELİ - AKOVA VUDA 3-1ESENTEPE - MARAŞ 2-1KAYA MEHMETÇİK – GHE 0-1B BAĞCIL - DEĞİRMENLİK 1-1