K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 8. HAFTA



OSMAN DİNLER2017-2018 Futbol sezonunun 8. Haftası cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda, Yenicami ile Doğan Türk Birliği takımları arasına oynanan karşılaşma ile başladı. Karşılamada, Doğan Türk Birliği takımı 26.Dakikada golü bulan taraf oldu. Deplasman ekibin golünden sonra ilk yarı boyunca takımlar başka gol bulamayınca devre arasına Doğan Türk Birliğinin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarının ilk dakikalarında Doğan Türk Birliği farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Maçın son bölümünde Yenicami takımı bulduğu penaltı golü ile farkı bire düşürmesine karşın karşılaşmada başka gol olmayınca deplasman takımı Doğan Türk Birliği maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bugün 8. Hafta iki karşılaşma ile devam etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gençlik Gücü ile Baf Ülkü Yurdu takımı karşı karşıya geldi. İlk yarısı vasat bir tempoda geçen karşılaşmada takımlar gol bulamadılar.İkinci yarıda misafir takım daha etkili ataklarla golü arayan taraf oldu. İkinci yarını ortalarında Baf Ülkü Yurdu aradığı golü penaltı ile buldu. Maçın son anlarında gençlik Gücü oyun disiplininde uzaklaşınca doksan ve uzatma anlarında Baf Ülkü Yurdu peş peşe iki gol daha bularak karşılaşmadan 3-0’lık net bir sonuçla Güzelyurt’ta döndü. Lider GAÜ Çetinkaya, Mağusa deplasmanından eli boş döndü. Mağusa Türk Gücü ile karşılaşan GAÜ Çetinkaya maça nerdeyse golü bularak başladı. Golden sonra üç net gol pozisyonuna giren misafir takım oldu. GAÜ Çetinkaya bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. İlk yarını son on dakikasına ev sahibi ekip ağırlığını koydu. Mağusa Türk Gücü ilk yarının bitimine dakikalar kala önce bir penaltı atışından faydalanamadı.Ev sahibi ekip maça ortak olabilmek için ilk aradığı golü ilk yarının son dakikasında bulu. İkinci yarıda da Mağusa Türk Gücü bu sezonun ilk galibiyetini almak için ataklarını artırdı. Karşılaşmanın 70. dakikasında golü bulan ev sahibi ekip oldu. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.MTG - GAÜ ÇETİNKAYA 2-1GENÇLİK GENÇLİK - BÜY 0-3GÖRNEÇ – MORMENEKŞE 1-0GÖNYELİ – ÇANAKKALE 3-0