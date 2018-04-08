Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114738
ALTIN
173.366
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6975
EURO
4.9655
Havalimanı’nda 110 bin TL’lik vurgun iddiası
HAVALİMANI'NDA 110 BİN TL'LİK VURGUN...
Hemşire Ağır Yaralandı
HEMŞİRE AĞIR YARALANDI
MERİTE ATEŞ DÜŞTÜ
MERİTE ATEŞ DÜŞTÜ
Cep Telefonunu Çalan Kişi Tutuklandı
ÇALDI TUTUKLANDI
banner256

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA İKİ MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

 K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA İKİ MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

 K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

08 Nisan 2018 Pazar 21:40
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA İKİ MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI
banner238

 K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA İKİ MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

OSMAN DİNLER

YAĞMUR DEĞİL, GOL YAĞDI ,OYNANAN YEDİ MAÇTA 42 GOL ATILDI.

  Süper ligin 26. Haftası Pazar gün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği Gazi Mağusa Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü’nün konuğu oldu. Misafir takım her iki yarıda kaydettiği gollerle karşılamayı 2-0 kazanmasını bilerek lider Yenicami ile puan farkın maç fazlası ile ikiye indirmeyi başardı. Cihangir Stadı’nda Cihangir ile Yeni Boğaziçi karşı karşıya gedi. Ev sahibi Cihangir rakibini 4-1 mağulup ederek önemli üç puanı hanesine yazarken Yeni Boğaziçi’ni de ateş hattında bıraktı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı tam bir gol düellosu yaptı. İlk yarsı 2-2 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı tam bir gol yağmuruna dönüşen son sözü Küçük Kaymaklı söyledi. Misafir takım sahadan 8-4’lük tarihi skorla ayrılmasın bildi. Dün ve Bugün oynanan 7 süper lig karşılaşmasında toplam 42 gol atılarak sezonun en gollü haftası olarak istatistiklere girdi.

26. Haftanın kapanış karşılaşmaları Pazartesi akşamı saat 19:00’da oynanacak.  Süper ligin önemli maçında Lider Yenicami ile Binatlı takımı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ve Birinci Ligin önemli maçında ise Girne Halk Evi ile Esentepe Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

 K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig


MAĞUSA T G - DOĞAN T B 0-2
CİHANGİR - YENİ BOĞAZİÇİ 4-1
GENÇLER BİRLİĞİ – K KAYMAKLI 4-8

K-Pet 1.Lig


MARAŞ - LAPTA 4-2
AKOVA VUDA - GÖÇMENKÖY 2-5
B BAĞCIL - KAYA MEHMETÇİK 3-3
DEĞİRMENLİK - DOĞANCI 1-2

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA BAŞLADI
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA BAŞLADI
Gol Düellosu GG’nin
Gol Düellosu GG’nin
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
Şampiyonlar Ligi'nde primler arttı
Şampiyonlar Ligi'nde primler arttı
GG’nin Gayreti Yetmedi
GG’nin Gayreti Yetmedi
K-PET Futbol Liğlerinde Günün Karşılaşmaları
K-PET Futbol Liğlerinde Günün Karşılaşmaları
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim