K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA İKİ MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

OSMAN DİNLER

YAĞMUR DEĞİL, GOL YAĞDI ,OYNANAN YEDİ MAÇTA 42 GOL ATILDI.

Süper ligin 26. Haftası Pazar gün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği Gazi Mağusa Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü’nün konuğu oldu. Misafir takım her iki yarıda kaydettiği gollerle karşılamayı 2-0 kazanmasını bilerek lider Yenicami ile puan farkın maç fazlası ile ikiye indirmeyi başardı. Cihangir Stadı’nda Cihangir ile Yeni Boğaziçi karşı karşıya gedi. Ev sahibi Cihangir rakibini 4-1 mağulup ederek önemli üç puanı hanesine yazarken Yeni Boğaziçi’ni de ateş hattında bıraktı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı tam bir gol düellosu yaptı. İlk yarsı 2-2 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı tam bir gol yağmuruna dönüşen son sözü Küçük Kaymaklı söyledi. Misafir takım sahadan 8-4’lük tarihi skorla ayrılmasın bildi. Dün ve Bugün oynanan 7 süper lig karşılaşmasında toplam 42 gol atılarak sezonun en gollü haftası olarak istatistiklere girdi.

26. Haftanın kapanış karşılaşmaları Pazartesi akşamı saat 19:00’da oynanacak. Süper ligin önemli maçında Lider Yenicami ile Binatlı takımı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ve Birinci Ligin önemli maçında ise Girne Halk Evi ile Esentepe Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig



MAĞUSA T G - DOĞAN T B 0-2

CİHANGİR - YENİ BOĞAZİÇİ 4-1

GENÇLER BİRLİĞİ – K KAYMAKLI 4-8



K-Pet 1.Lig



MARAŞ - LAPTA 4-2

AKOVA VUDA - GÖÇMENKÖY 2-5

B BAĞCIL - KAYA MEHMETÇİK 3-3

DEĞİRMENLİK - DOĞANCI 1-2